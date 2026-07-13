Marcelo Gabriel pide ayuda para recuperar su guitarra robada en San José de los Arroyos

El cantante y compositor Marcelo Gabriel fue víctima, este fin de semana, de un hecho de robo en la ciudad de San José de los Arroyos. El artista está solicitando a la ciudadanía el apoyo para recuperar una guitarra Taylor 314CE, que estaba con su estuche.

“Sufrimos un robo. Básicamente se llevaron entre objetos electrónicos y una guitarra que para mí tiene un valor enorme. Es la guitarra acústica que suelo usar en shows, también en famosos videos”, indicó el cantante.

Agregó que si bien recuperaron una parte de lo sustraído como las cosas electrónicas y dos mochilas. “Quiero destacar la ayuda y predisposición, ayer desde que hicimos la denuncia, en la comisaría de San José de los Arroyos”, agregó.

Marcelo Gabriel aseguró que ahora su misión es recuperar la guitarra que, por ejemplo, utilizó para el “Mix de Pop-Rock”. “Es muy especial porque si ven van a notar que tiene tres agujeros donde tendrían que están los (controles) de los volúmenes, pero están vacíos porque yo le cambié el sistema”, dijo.

Sostuvo que sería “muy difícil” que esa guitarra “no la pillen”. Añadió que el instrumento se encontraba dentro del “famoso estuche caqui de la guitarra Taylor”.

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“Ahora la misión es encontrar esto. Si se les ofrece por ahí, si ven en algún grupo de Facebook, en algún lado, me ayudan muchísimo. Yo sé que hay que apurarse con estas cosas y agradezco la ayuda de todos los amigos que me contactaron”, indicó.

El cantante afirmó que está con mucha fe de poder recuperar este importante instrumento musical, que es su elemento de trabajo.