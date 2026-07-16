Música
16 de julio de 2026 a la - 14:47

Extingue Tu Credo se presentará en Córdoba junto a la banda estadounidense Fear Factory

Cuatro hombres con gafas de sol y atuendos oscuros, reflejando una estética rock, posan juntos en un entorno iluminado dramáticamente.
Integrantes de la banda paraguaya Extingue Tu Credo, que este viernes se presentará en la ciudad de Córdoba, Argentina.Gentileza

La agrupación paraguaya Extingue Tu Creado se presentará este viernes 17 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Será en el marco del show que la banda de metal industrial Fear Factory ofrecerá en el Club Paraguay.

Por ABC Color

La banda paraguaya Extingue Tu Credo será una de las que abrirá este viernes 17 el concierto de la banda estadounidense Fear Factory en la ciudad de Córdoba, Argentina. La presentación será en el Club Paraguay, donde también estarán las bandas argentinas Plan Cuatro y Crown.

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Extingue Tu Credo llegará a este escenario a partir de una invitación de la productora FH Entertainment, que organiza giras de metal en Argentina y Paraguay. La banda paraguaya está integrada por José Mora (guitarra), Magno López (bajo), Javier Florentín (batería) y Diego López (voz principal).

Mora expresó estar “emocionado y feliz” con esta invitación y afirmó que “es el resultado de un largo trabajo de hormiga” que vienen realizando con la banda.

“Con humildad, dedicación y sin nepotismos llegamos con mucho orgullo a este increíble hito para la banda, ahora a demostrar todo lo que nuestro arte está listo para dar”, añadió.

Cuatro hombres con camisetas oscuras miran a la cámara en un ambiente brumoso y oscuro, evocando un estilo artístico.
La banda paraguaya Extingue Tu Credo apunta a seguir llegando a otros escenarios internacionales.

“Ahora, Argentina. Hasta el mundo no paramos”, añadió el guitarrista y productor de Extingue Tu Credo.

La banda actualmente se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de este año. En este marco, en abril pasado presentaron “Bajando el río”, el segundo corte adelanto de este material.

En tanto, Fear Factory es una banda estadounidense de metal industrial formada en Los Ángeles, en 1989. Actualmente está integrada por Dino Cazares (guitarra), Tony Campos (bajo y coros), Milo Silvestro (voz) y Pete Webber (batería).