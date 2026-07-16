Extingue Tu Credo se presentará en Córdoba junto a la banda estadounidense Fear Factory

La banda paraguaya Extingue Tu Credo será una de las que abrirá este viernes 17 el concierto de la banda estadounidense Fear Factory en la ciudad de Córdoba, Argentina. La presentación será en el Club Paraguay, donde también estarán las bandas argentinas Plan Cuatro y Crown.

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Extingue Tu Credo llegará a este escenario a partir de una invitación de la productora FH Entertainment, que organiza giras de metal en Argentina y Paraguay. La banda paraguaya está integrada por José Mora (guitarra), Magno López (bajo), Javier Florentín (batería) y Diego López (voz principal).

Mora expresó estar “emocionado y feliz” con esta invitación y afirmó que “es el resultado de un largo trabajo de hormiga” que vienen realizando con la banda.

“Con humildad, dedicación y sin nepotismos llegamos con mucho orgullo a este increíble hito para la banda, ahora a demostrar todo lo que nuestro arte está listo para dar”, añadió.

“Ahora, Argentina. Hasta el mundo no paramos”, añadió el guitarrista y productor de Extingue Tu Credo.

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La banda actualmente se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de este año. En este marco, en abril pasado presentaron “Bajando el río”, el segundo corte adelanto de este material.

En tanto, Fear Factory es una banda estadounidense de metal industrial formada en Los Ángeles, en 1989. Actualmente está integrada por Dino Cazares (guitarra), Tony Campos (bajo y coros), Milo Silvestro (voz) y Pete Webber (batería).