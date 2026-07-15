OSN celebra los 250 años de independencia de EE.UU. con un variado recorrido musical

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá este jueves a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), su quinto concierto de la Temporada Internacional 2026. “Sasõ ha opytáva” se denomina este programa, que será dirigido por el maestro Ernesto Estigarribia Mussi.

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“En este ciclo, donde la orquesta sinfónica presenta el desarrollo de la música universal, que es tan inmensa, siempre es un desafío”, señaló María Victoria Sosa, directora general de la OSN.

En este sentido, señaló que para este concierto del mes de julio planificaron destacar la obra de compositores norteamericanos, ya que este año se cumplió el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

“Elegimos compositores norteamericanos para la primera parte y, para la segunda, una sinfonía emblemática que siempre es, digamos, el plato fuerte donde están todos los elementos de dificultad técnica y expresividad de la orquesta”, acotó.

La dirección de este concierto estará a cargo del maestro paraguayo Ernesto Estigarribia, quien se desempeña como director musical de las orquestas sinfónicas de las localidades de Sheybogan y Mankato en Estados Unidos.

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Estigarribia Mussi es además director de actividades orquestales en la Vanderbilt University y, en el marco de un convenio con la OSN, cinco estudiantes de esta universidad estadounidense se unirán a la orquesta para este concierto.

El director invitado afirmó que la intención de este concierto es “celebrar la identidad del sonido americano”, señalando que “es innegable que compositores como Gershwin, Bernstein, Barber, Copland y muchísimos otros formaron la identidad sonora del sinfonismo americano”.

El programa presentará la obertura de la opereta “Candide”, de Leonard Bernstein; así como “Un americano en París”, de George Gershwin. “Es una obra muy colorida y que contrasta con el Brahms, con la segunda parte del concierto”, señaló Estigarribia Mussi.

La sinfonía de Brahms y su conexión con Thomas Jefferson

La obra de Johannes Brahms a la que hace referencia el director es la Sinfonía N° 4 en mi menor Op. 98. Señaló que si bien, en un principio, la obra parece no guardar relación con la primera parte del programa, en el cuarto movimiento hay una passacaglia.

“Una passacaglia es una progresión armónica que se repite y que tiene variaciones. En este caso son ocho compases”, explicó

Estigarribia agregó que Brahms realizó en esta obra una adaptación de un coral de Bach. “A través de las variaciones que Brahms va haciendo, vamos encontrando nuevos significados, nuevos potenciales, nuevas expresiones que al parecer ya estaban ahí y Brahms nos lo va mostrando”, dijo.

El director comparó esta passacaglia de la obra de Brahms con la frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que reza “todos los hombres son creados iguales”.

“Es una frase extremadamente revolucionaria para ese tiempo, que ha ido cambiando y enriqueciendo su significado”, remarcó.

Añadió que “Brahms hace eso en diez minutos” y “nos muestra algo que son ocho compases al desnudo y que va desmenuzando, nos va mostrando un montón de cualidades que tenía ahí”.

Estigarribia resaltó que la sinfonía de Brahms también refleja las luchas internas y las frustraciones del compositor al no conseguir el éxito en su Hamburgo natal o poder formar una familia.

Un viaje sonoro y colorido

En cuanto a la primera parte del concierto, el director recordó que la figura de Bernstein fue representada en la película “Maestro”, de Bradley Cooper.

“Es un viaje sonoro muy colorido con sonidos, digamos, que se identifican con los Estados Unidos como el jazz, charleston, el musical de Broadway”, acotó haciendo alusión a las dos obras de la primera parte.

En este marco, Sosa destacó que los saxofones van a tener un destaque especial durante este concierto, que no contará con ningún músico en carácter solista.

Finalmente invitaron al público a asistir a este concierto para “escuchar una variedad inmensa de colores y sonidos”.

“Aprovechen, es una oportunidad gratuita y el lugar es limitado porque el teatro es chiquito. Así que le invito a todos, especialmente a aquellos que nunca fueron a un concierto, que vengan, que tengan esa experiencia sonora. Por ahí es momento de poner el celular en el bolsillo por 90 minutos y vivir en el presente”, concluyó Estigarribia.