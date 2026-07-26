El rapero argentino ONEY1 traerá a Asunción las canciones de su nuevo álbum C.A.P.S.

El rapero se presentará el viernes 28 de agosto en Sacramento Brewing, como parte del ciclo Art Dept. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 100.000 más costo por servicio en la primera etapa de venta.

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Nacido en el barrio San Francisco de Morón, en la provincia de Buenos Aires, ONEY1 inició su carrera a los 14 años influenciado por el movimiento del freestyle y las competencias de improvisación como El Quinto Escalón. Con una propuesta desarrollada de manera independiente, comenzó produciendo sus propios beats y videoclips hasta consolidar un proyecto dentro de la escena urbana argentina.

Su crecimiento se dio tras el lanzamiento del sencillo “Permiso”, junto a Perfil Bajo, y en los últimos años ha ganado mayor visibilidad dentro de una nueva generación de artistas del rap y el trap argentino. Recientemente presentó el álbum C.A.P.S. (¿Cuántas Almas Puede Salvar?), integrado por 17 canciones y una edición deluxe que incorpora colaboraciones con otros exponentes de la escena urbana.

Según destaca la productora G5Pro, el disco aborda temas vinculados a la transformación personal y combina elementos del rap con influencias de R&B y otros sonidos contemporáneos.

El concierto en Asunción formará parte del ciclo Art Dept, una propuesta que reúne espectáculos vinculados a la cultura urbana y la música contemporánea. La organización informó que el show será apto para todo público, aunque los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable.