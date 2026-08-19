La OSN cumple 22 años y suma al destacado oboísta ruso Alexei Utkin a su concierto aniversario

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) celebra este 19 de agosto sus 22 años de creación. La agrupación fue creada en el año 2004, a partir de una iniciativa del maestro Florentín Giménez, quien fue su primer director.

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María Victoria Sosa, actual directora general de la OSN, afirmó que esta es una de las orquestas nacionales más jóvenes de Latinoamérica. También indicó que, buscando sacar a la agrupación de su zona de confort, están apostando a ofrecer obras que se presentan por primera vez en Paraguay.

En este sentido, la agrupación ofrecerá este jueves 20 su 6° Concierto de la Temporada Internacional 2026 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) donde, en carácter de primera audición en Paraguay, se presentará la Sinfonía N° 5, de Serguéi Prokófiev.

El concierto estará dirigido por el maestro Ernesto Estigarribia Mussi y también incluirá en el programa el Concierto para oboe en Do mayor, Hob. VIIg, de Franz Joseph Haydn.

Esta obra tendrá como solista invitado al oboísta ruso Alexei Utkin, quien llegó por primera vez a nuestro país con el apoyo de la Embajada de la Federación de Rusia en Paraguay.

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Sosa destacó la oportunidad de poder generar este intercambio de saberes y talentos, a través de un trabajo de diplomacia cultural.

“Es un gran honor para mí. Los 22 años de la orquesta son una cifra realmente importante y me alegra mucho haber venido desde la lejana y nevada Moscú para asistir al concierto y ser parte”, señaló por su parte el maestro Alexei Utkin.

El músico ruso, que se ha presentado en importantes salas de concierto del mundo como el Carnegie Hall de Nueva York, el Palau de la Música de Barcelona, y la Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, calificó al concierto de Haydn como “una obra maestra” para el oboe.

“Es una verdadera maniobra y una pieza muy exigente desde el punto de vista musical e interpretativo. Como Joseph Haydn es el representante de la época del clasicismo, esta música exige un enfoque muy serio y cuidadoso”, agregó.

En este sentido, Utkin afirmó que “se requiere de mucho esfuerzo para lograr que suene fiel al espíritu de la época y, al mismo tiempo, resulte viva y cercana al público de hoy”.

El maestro afirmó que en su corta estadía en nuestro país ha estado muy abocado a la preparación del concierto “que puede ser comparada con la preparación de los deportistas”.

Detalló que llegó a Paraguay acompañado de su esposa, la flautista María Chepurina, quien ofreció ayer una clase magistral en el auditorio de la OSN.

Utkin agradeció a todos los músicos de la orquesta y remarcó: “Es muy importante entender que en la comunicación con los músicos no hay fronteras, no hay política, nada más. Solo el profesionalismo y la dedicación”.

Señaló además que “un lugar especial en esta comunicación corresponde al maestro director de la orquesta”.

El oboe d’amore, un instrumento extraño para Paraguay

Enrique Alfonso, director artístico de la OSN, destacó que en este concierto Utkin utilizará un tipo de oboe que “históricamente nunca estuvo en nuestro país”. Se trata del oboe d’amore, un instrumento que se caracteriza por un sonido más dulce y sereno que el oboe clásico.

“Históricamente es la primera vez que un oboe d’amore está en suelo paraguayo. En ninguna cantata de Bach se ha tocado, ni en ninguna otra obra. Estuvimos indagando, nos estuvieron comentando colegas y quedaban ellos extasiados y maravillados”, comentó.

El maestro Ernesto Estigarribia despedirá con este concierto la residencia de tres meses que hizo con la OSN, para luego volver a Estados Unidos donde está al frente de varias orquestas.

El director paraguayo, que también fue parte de la OSN como músico en sus inicios, afirmó que la agrupación está tocando a un nivel muy alto.

Destacó la versatilidad del conjunto que puede ofrecer un concierto de música folclórica, otro de música de películas y también estrenar una sinfonía.

“Están haciendo un trabajo magnífico. Un trabajo de preparación exhaustivo (...) Ha sido una experiencia magnífica, genial”, expresó.

La OSN y el desafío de romper sus propios récords

Para María Victoria Sosa, el desafío al que se enfrenta la Orquesta Sinfónica Nacional en este nuevo año de vida institucional es el de romper sus propios récords.

“Creo que somos la orquesta que más se está animando, en este sentido, a democratizar el acceso a la cultura. Hace poco estuvimos en Villarrica”, comentó.

Afirmó que en lo artístico también tienen “el desafío de seguir marcando pautas, de cuál es el camino, de la excelencia y de la calidad”.

Sostuvo que en lo organizacional también tienen varios desafíos, ya que si bien las presentaciones que realizan son de acceso gratuito, hay alianzas que deben establecer para poder, por ejemplo, presentar un oboe d’amore en Paraguay.

Destacó además el trabajo en equipo que están realizando para que la agrupación no solo se destaque a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

“La orquesta es ese ejemplo de sociedad, ese modelo ideal donde las diferencias forman parte de la belleza, los criterios igualitarios solamente se potencian y se produce belleza y armonía”, remarcó.

El concierto de este jueves comenzará a las 20:00 y será de acceso libre y gratuito.