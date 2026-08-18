Semana de la Guarania 2026: presentan agenda y buscan impulsar creación de un museo nacional

La Semana de la guarania 2026 fue presentada hoy en el Espacio Cultural Staudt, a partir de una coordinación entre diferentes instituciones y asociaciones encabezada por la Secretaría Nacional de Cultura. En este año se pondrá especial énfasis en el centenario de “Arribeño resay”, la primera guarania cantada.

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Adriana Ortiz, ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, señaló que tienen mapeadas más de 50 actividades enmarcadas en esta semana entre Asunción, Central y otras localidades de todo el país.

Antonio V. Pecci, en representación del Ateneo Cultural José Asunción Flores, destacó el crecimiento que ha tenido esta celebración y recordó que en el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera ya está habilitada una muestra fotográfica en homenaje a Flores, que permanecerá hasta el 31 de agosto.

Detalló que después esta exposición llegará a ciudades como Villarrica y Caaguazú, buscando llegar también a Santaní, ya que el departamento de San Pedro es la cuna del poeta Rigoberto Fontao Meza, responsable de la letra de “Arribeño Resay”.

Pecci explicó que esta obra nació en una noche de serenata en el local de la antigua Farmacia Americana, en Chile y Manduvirá. “Flores fue con sus músicos y le llevó a don Arturo Alsina una serenata y le tocó esa melodía”, comentó.

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Agregó que entre los presentes estaban bohemios, artistas, e intelectuales. “Se levantó un joven y le dijo al maestro ‘yo le quiero poner letra a esa hermosa melodía”, añadió Pecci.

Comentó que Flores accedió a la propuesta, invitando al joven Rigoberto Fontao Meza a ir a su casa, al día siguiente, para escuchar nuevamente la melodía y tener los detalles del compás. La obra se estrenó en 1926 en un concierto en el Teatro Nacional, el actual Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

Pecci señaló que, de acuerdo con las memorias de Flores, el compositor consideraba a esta obra como “la guarania número uno”, ya que a diferencia de “Jejuí” que era solamente instrumental, esta obra ya contaba con letra con guaraní.

Proyectan crear el Museo Nacional de la guarania

Antonio Pecci también indicó que desde la directiva del Ateneo Cultural José Asunción Flores, presidido por Alcibiades González Delvalle, resolvieron realizar un proyecto para la creación de un Museo Nacional de la Guarania.

Sostuvo que en este espacio buscarán destacar la figura de José Asunción Flores, Herminio Giménez, Mauricio Cardozo Ocampos, y de otros grandes cultores de este género musical, apuntando a sumar una opción educativa y turística al Centro Histórico de Asunción.

“Queremos que haya una participación destacada de las instituciones del estado, de las organizaciones de la sociedad civil y de empresas, porque esto requiere realmente el apoyo del sector privado”, remarcó.

La ministra Adriana Ortiz afirmó que desde la Secretaría Nacional de Cultura acompañarán “con mucho gusto” la conversación para que se dé el Museo Nacional de la Guarania.

La conferencia de prensa contó con la participación de Marcela Bacigalupo, directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción; Diego Sánchez Haase, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC); María Victoria Sosa, directora general de la Orquesta Sinfónica Nacional.

También estuvo presente el director de la Orquesta Nacional de Música Popular, Luis Álvarez; así como el cantante Ricardo Flecha y el director teatral Nelson de Santaní cuyos espectáculos también se presentarán en el marco de esta semana de actividades.

Actividades destacadas de la Semana de la Guarania 2026

Entre los espectáculos destacados de esta Semana de la Guarania 2026 se encuentra la representación de la obra “Guarania”, escrita y dirigida por Nelson de Santaní, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. La misma ya cuenta con entradas agotadas.

El próximo 27 de agosto, en coincidencia con la conmemoración del Día de la guarania, la OSN presentará un concierto en el Teatro Lírico “José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay”.

El concierto denominado “Celebrando la guarania”, propondrá un recorrido cronológico por la evolución de este género musical y albergará el estreno de tres de las obras ganadoras del concurso “Una guarania para Asunción”.

María Victoria Sosa, directora de la OSN, anunció que la puesta estará acompañada por una innovadora propuesta audiovisual desarrollada con el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

El 28 de agosto, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, el cantante Ricardo Flecha presentará el concierto “Entre Flores y guaranias”, en el que interpretará algunas obras históricas y dará un destaque especial a las nuevas creaciones.

El cantante explicó que este concierto será parte de una gira con la que tiene previsto recorrer una decena de localidades de todo el país.

En esa misma jornada, la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) ofrecerá un concierto especial en el auditorio del Centro Cultural del Puerto. En la ocasión, la agrupación también hará el lanzamiento del concurso “Creando guaranias”.

Para el sábado 29 está proyectada una nueva edición de “Palmeando con guaranias”, en el marco de la Feria Palmear.

En tanto, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción se realizará el festival Folcloreando que contará con la participación de artistas como Ana Maidana & Rebeca Sanabria, Sixto Corbalán Trío, Jeheka, entre otros.