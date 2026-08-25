Kany García en Paraguay: horarios, invitados y todo lo que necesitás saber para su show

Kany García tendrá este martes 25 un nuevo encuentro con el público paraguayo, esta vez en el marco de su gira Puerta Abierta Tour 2026. La artista puertorriqueña se presentará en el Puerto de Asunción con todos sus éxitos.

Kany llega a Paraguay presentando su más reciente álbum, Puerta Abierta, con el que se posiciona como la artista femenina con más nominaciones para la próxima entrega de los Premios Juventud, que se realizará el próximo 3 de septiembre en Marbella, España.

La cantautora recibió siete nominaciones, entre ellas la de Mejor Canción Pop por “Tierra mía”, la de Mejor Canción Pop Balada por “Huir”, que grabó junto a Lía Kali; y Mejor Álbum Pop.

En este álbum de 11 canciones, Kany García aborda temas como el amor, la nostalgia, la importancia de los vínculos, la resiliencia y el cariño por su tierra. Diversos ritmos como la plena, la bachata, la salsa, se fusionan con el pop en esta propuesta que incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, Rawayana, Yuridia y Nathy Peluso.

A lo largo de su carrera, Kany García ha conquistado 7 premios Latin Grammys, de un total de 26 nominaciones. También ha recibido 4 nominaciones para los Grammy y entre sus principales éxitos se destacan: “Confieso”, “Hoy ya me voy”, “Te lo agradezco” y “La siguiente”.

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Purahéi Soul abrirá el show de Kany García

El grupo Purahéi Soul, conformado por Miguel Narváez y Jennifer Hicks, será el encargado de abrir el show de Kany García. El dúo se caracteriza por fusionar ritmos folclóricos con estilos como el soul, el swing y el pop.

Los horarios para el show serán los siguientes:

18:00 Apertura de puertas

20:00 Purahéi Soul

21:00 Kany García

El acceso al concierto será por la Avda. Stella Maris y Tte. Díaz Pefaur, al costado del Parque de la Solidaridad.

Entradas para ver a Kany García en el Puerto de Asunción

Las entradas para el show de Kany García en el Puerto de Asunción siguen a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores disponibles son los siguientes:

Bronce: G. 257.400

Plata: G. 346.500

Oro: G. 396.000

Platino: G. 495.000

También se pueden adquirir pases de estacionamiento a G. 80.000.