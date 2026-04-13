Kany García regresa a Paraguay en agosto

Kany García se presentará el próximo 25 de agosto en el Puerto de Asunción, en el marco de su gira latinoamericana 2026, que incluirá también fechas en Montevideo, Córdoba y Buenos Aires, con entradas disponibles desde el 14 de abril a través de Ticketea.

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La llegada de Kany García a Asunción forma parte de un recorrido regional que la llevará a reencontrarse con su público en distintas ciudades, incluyendo Montevideo el 21 de agosto en el Antel Arena, Córdoba el 23 en el Quality Arena y Buenos Aires el 29 en el Movistar Arena.

“Este tramo de la gira no solo traza un mapa de presentaciones, sino que propone una conexión emocional con audiencias que han acompañado su música a lo largo de los años”, explica el comunicado de prensa con el que se anuncian estos shows.

El vínculo de la artista con Paraguay ha ido fortaleciéndose con el tiempo. Su presentación del 4 de mayo de 2025 en el Teatro del Banco Central del Paraguay marcó un hito al agotar localidades en pocas horas, consolidando una relación cercana con el público local. Ese antecedente impulsa ahora un nuevo paso en su trayectoria en el país, con un escenario de mayor capacidad como el Puerto de Asunción.

El concierto previsto para agosto se plantea como un reencuentro cargado de significado. Sobre el escenario, la artista recorrerá canciones que han acompañado a distintas generaciones, junto con material nuevo que forma parte de su próxima etapa musical. La propuesta combina momentos de intensidad colectiva con instantes más íntimos, en una dinámica que caracteriza sus presentaciones en vivo.

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En paralelo, la gira retoma el impulso que marcó su recorrido por México en 2025, donde realizó una serie de conciertos en 16 ciudades, consolidando su presencia en la región. Esa experiencia, atravesada por una fuerte respuesta del público, se proyecta ahora hacia nuevos destinos, incluyendo su regreso a Paraguay.

En cuanto a las entradas, la venta general se habilitará el martes 14 de abril desde las 10:00 a través de Ticketea y sus puntos físicos, con precios desde Gs. 234.000 más cargos por servicio. El evento será apto para todo público y contará con sectores sentados de capacidad limitada, por lo que todos los asistentes deberán contar con su ingreso.