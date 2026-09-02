León Burke III vuelve a tomar la batuta de la OSCA para el quinto concierto de la temporada 2026

La OSCA volverá a tener este jueves al maestro León Burke III como director invitado para este ofrecer este concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). La presentación comenzará a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

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En esta ocasión se podrá escuchar el Concierto para piano, del compositor noruego Edvard Grieg. La obra tendrá como solista a la pianista paraguaya Nicole Kennedy, radicada en Detmold (Alemania), donde sigue su proceso de perfeccionamiento.

El programa también incluirá la obertura de la opereta cómica “Candide”, del compositor estadounidense Leonard Bernstein y la Sinfonía N° 5 en Do Menor Op. 67 (Del destino), de Ludwig van Beethoven.

¿Quién es León Burke III?

León Burke III es licenciado en música por el Conservatorio de Oberlin, máster y doctor por la Universidad de Kansas. Ha dirigido el Festival de Música de Aspen y el Festival de Música del Valle de Shenandoah.

Burke comenzó su amistad con Paraguay y sus músicos en 1989 a través de un intercambio cultural de Comité Paraguay, Kansas. También ha sido becario Fulbright en Paraguay.

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El maestro León Burke ha dirigido a la OSCA en varias ocasiones. También ha estado al frente de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA) y de otras agrupaciones desarrolladas por el maestro Luis Szarán como la Orquesta Sonidos del Mundo.