Música
02 de septiembre de 2026 a la - 14:28

León Burke III vuelve a tomar la batuta de la OSCA para el quinto concierto de la temporada 2026

León Burke III, con frac y batuta, dirige a la Orquesta Sinfónica. Músicos en trajes formales, concentrados en el escenario iluminado.
León Burke III dirige a la OSCA durante una presentación en el Teatro Municipal de Asunción.Gentileza, OSCA

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este jueves su quinto concierto de la temporada oficial. El maestro estadounidense León Burke III dirigirá a la agrupación en esta presentación que tendrá como solista a la pianista Nicole Kennedy.

Por ABC Color

La OSCA volverá a tener este jueves al maestro León Burke III como director invitado para este ofrecer este concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). La presentación comenzará a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

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En esta ocasión se podrá escuchar el Concierto para piano, del compositor noruego Edvard Grieg. La obra tendrá como solista a la pianista paraguaya Nicole Kennedy, radicada en Detmold (Alemania), donde sigue su proceso de perfeccionamiento.

La pianista Nicole Kennedy durante un concierto con la OSCA.
La pianista Nicole Kennedy durante un concierto con la OSCA.

El programa también incluirá la obertura de la opereta cómica “Candide”, del compositor estadounidense Leonard Bernstein y la Sinfonía N° 5 en Do Menor Op. 67 (Del destino), de Ludwig van Beethoven.

¿Quién es León Burke III?

León Burke III es licenciado en música por el Conservatorio de Oberlin, máster y doctor por la Universidad de Kansas. Ha dirigido el Festival de Música de Aspen y el Festival de Música del Valle de Shenandoah.

Burke comenzó su amistad con Paraguay y sus músicos en 1989 a través de un intercambio cultural de Comité Paraguay, Kansas. También ha sido becario Fulbright en Paraguay.

Leon Burke III durante un concierto junto a la OSCA en el año 2014, en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".
Leon Burke III durante un concierto junto a la OSCA en el año 2014, en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".

El maestro León Burke ha dirigido a la OSCA en varias ocasiones. También ha estado al frente de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA) y de otras agrupaciones desarrolladas por el maestro Luis Szarán como la Orquesta Sonidos del Mundo.