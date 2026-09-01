Este el pedido de Arpistas Paraguayos Asociados a los creativos y las agencias de publicidad

Alicia Esther Brizuela Alcaraz, presidenta de Arpistas Paraguayos Asociados (Arpa), emitió un comunicado en representación de la entidad de músicos. En el mismo exhorta a “a las agencias de publicidad y a los creativos del país a mantener la integridad cultural y artística el Arpa Paraguaya en sus diseños”.

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“El arpa es un símbolo emblemático de nuestra identidad nacional y su diseño original refleja la riqueza de nuestra historia y tradición musical”, detalla.

En el comunicado instan “a que a que se respete y preserve la autenticidad del diseño tradicional del Arpa Paraguaya en todas las campañas publicitarias a nivel país”.

“Este respeto por nuestro patrimonio cultural no solo honra nuestras raíces, sino que también promueve la continuidad de la apreciación artística para las futuras generaciones”, agrega.

La entidad afirmó que seguirán insistiendo “hasta lograr que todos los diseños sean modificados por el diseño del arpa paraguaya, demostrando así un sentimiento de pertenencia por nuestro instrumento símbolo”.

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Las principales características del arpa paraguaya

El arpa paraguaya es un instrumento de 36 cuerdas y su diseño actual se le atribuye al reconocido arpista Félix Pérez Cardozo y al luthier Epifanio López.

El maestro Diego Sánchez Haase, en un vídeo compartido por el Centro Cultural de la República El Cabildo, explicó que entre las modificaciones establecidas por Pérez Cardozo están las de insertar las cuerdas dentro del clavijero y le agregó cuatro cuerdas, dos en el registro grave y dos en el registro agudo.

“Así el arpa paraguaya adquirió su configuración actual”, explicó el reconocido músico y compositor.