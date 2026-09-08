Tony Dize llega a Paraguay y grabará su nuevo DVD en nuestro país: fecha, lugar y entradas

Tony Dize estará en Paraguay el próximo 31 de octubre presentando “La Melodía Vol 2: El concierto”, un show que quedará registrado en una nueva producción audiovisual.

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El Yacht y Golf Club Paraguayo será el escenario de esta presentación, en la que Tony Dize grabará también el videoclip de “Prendió”, una de las canciones que forman parte de su nuevo álbum.

El artista puertorriqueño también promete un invitado sorpresa para este concierto, que estará enmarcado en la celebración de Halloween.

La identidad del invitado se revelará próximamente, mientras que la producción del show a cargo de Iguana, Nation Shows y Top Shows anticipó que será una noche de clásicos y mucho reguetón de la vieja escuela.

Entradas para ver a Tony Dize en Paraguay: precios y sectores

Las entradas para ver a Tony Dize en Paraguay están a la venta en Ticketea. Los sectores y precios son los siguientes:

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Generales: G. 231.120

Lounge: G. 346.680

Las reservas de mesas se pueden realizar al teléfono (1976) 231-602.