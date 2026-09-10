Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h este viernes y sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial ante la previsión de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del país durante mañana viernes y el sábado.

Estas celdas de tormenta comenzarán a intensificarse desde las primeras horas del viernes, trayendo consigo lluvias acumuladas de variada intensidad, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad puntual de caída de granizos.

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Las precipitaciones previstas están fuertemente vinculadas al patrón de inestabilidad por el fenómeno El Niño, que incrementa la humedad disponible y la severidad de los eventos de lluvias en la región.

Se prevé acumulados de lluvia importante

El boletín señala acumulados de lluvia importante de entre 40 y 60 milímetros, con valores puntualmente superiores, además de ráfagas de viento en torno a los 90 km/h o más. La condición se extenderá desde la madrugada y mañana del viernes hasta la tarde del sábado en algunos sectores.

Los departamentos incluidos en este nivel son: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Itapúa, Caazapá, Guairá, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Presidente Hayes, Canindeyú, Concepción, Alto Paraguay y Amambay.

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En tanto, el sistema avanzará de manera paulatina durante la madrugada y la mañana del viernes, con acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros y ráfagas cercanas a los 70 km/h., las tormentas se concentrarían inicialmente en Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Paraguarí, para luego avanzar hacia Caazapá, Guairá, Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná durante la siesta y la noche.

Posteriormente, entre la tarde y noche del viernes y hasta la tarde del sábado, el fenómeno se extenderá gradualmente hacia la zona norte de ambas regiones, incluyendo San Pedro, Presidente Hayes, Canindeyú, Concepción, Alto Paraguay y Amambay.