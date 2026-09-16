Shakira volvió a España: “Entera y con toda la fuerza”

La cantante barranquillera Shakira vivió varios años en España, donde nacieron sus dos hijos. Pero tras anunciar su separación de Gerard Piqué en junio de 2022, unos meses después se mudó a Miami. Y, ahora, Shak volvió a tierra española para brindar una docena de conciertos en Madrid.
Lea más: Shakira, feliz porque Dai Dai es la canción número 1 a nivel global
“¡Estoy muy emocionada de volver a España! Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista”, expresó Shakira en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “¡En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor!“.
Lea más: El emotivo mensaje de Shakira para Messi y Anto Roccuzzo
“Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente. Esta vez entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí en estos 12 conciertos que se vienen y lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une”, siguió escribiendo Shakira al llegar a suelo español.
“Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. ¡Los quiero!“, se puede leer al final del posteo de Shakira, quien desde este viernes 18 presentará 12 shows en Madrid en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.