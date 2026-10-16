Rock, punk y pop: los conciertos que animan este fin de semana

La música en vivo tendrá distintas plataformas este fin de semana, con artistas que regresan a sus repertorios, bandas que presentan nuevas producciones y proyectos emergentes que buscan ampliar su público. La agenda comienza este viernes con Sukeban y continúa el sábado con conciertos de Flou, The Missing Peace, además de festivales que reunirán a músicos paraguayos de diferentes estilos.

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Flou celebra los 20 años de “Tácito”

Flou celebrará dos décadas de “Tácito”, su segundo álbum de estudio, con un concierto este sábado 17 de octubre, a las 19:30, en la Sala García Lorca del Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant).

Publicado en 2006, el material forma parte de la trayectoria de una de las bandas que han marcado el desarrollo del rock paraguayo. La presentación propone volver sobre las canciones de aquel trabajo y reencontrarse con el público que ha acompañado al grupo a lo largo de los años.

La apertura estará a cargo de La Sal de la Tierra. Las entradas cuestan G. 105.000 y están disponibles en Tuti. Como parte de la iniciativa solidaria vinculada al concierto, se recibirán alimentos no perecederos a beneficio de la Fundación Dequení.

The Missing Peace trae su rock alternativo a Asunción

Desde Estados Unidos llegará The Missing Peace, agrupación que forma parte de la escena alternativa del área metropolitana de Washington D. C. El quinteto se presentará este sábado 17, a las 20:00, en Absoluto Rock Bar, ubicado en Herrera 875, como parte de su gira sudamericana “Buscando La Paz”.

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Su propuesta cruza la carga emocional del indie rock con la intensidad del post-hardcore y el punk, en un sonido que también incorpora elementos del shoegaze. El recorrido por Sudamérica marca su primera visita a la región y contempla dos fechas en Paraguay: la de Asunción y otra prevista para el domingo 18 en Caaguazú.

La presentación en la capital contará con dos proyectos locales. Mi Sueño Póstumo, banda paraguaya de shoegaze queer, compartirá escenario con Chicoplastic, propuesta que cruza el noise, el post-hardcore y el rock progresivo.

Las entradas para el concierto en Asunción cuestan G. 44.000 y se pueden adquirir a través de Tuti.

Sukeban presenta “Un golpe tras otro”

Este viernes 16 Sukeban presentará oficialmente su EP “Un golpe tras otro” en Hopping Bar (Chile esquina Rodríguez de Francia), en Asunción. Las puertas abrirán a las 21:00 y Mushroomcloud será la banda invitada, con su propuesta de rock psicodélico y stoner.

Las canciones recorren temas políticos y sociales, desde los cambios en las relaciones de poder a escala mundial hasta las transformaciones de Asunción. La propuesta combina la sátira con una mirada crítica sobre el presente y el entorno cotidiano.

Integrada por Alejandro Servián en guitarra y voz, Luisfer Torres en bajo y voz, Liz Orué en batería y Christopher Mayeregger en guitarra, Sukeban también repasará temas de sus anteriores EP, “Petrocalipsis” (2023) y “Exorbitante” (2024).

Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y las disponibles en puerta, G. 40.000.

The Crayolas y 411Y, en una jornada gratuita

El Centro Cultural de España Juan de Salazar (Tacuary c/ Herrera) celebrará su 50º aniversario con “Nuestro barrio galáctico”, una jornada de puertas abiertas que se desarrollará este sábado 17 de octubre y combinará actividades culturales con música en vivo.

La programación musical comenzará a las 16:00 sobre la calle Tacuary, con el DJ Il Ragazzo. A las 19:30, el escenario del patio del centro cultural recibirá a 411Y, artista que transita entre el pop, el R&B, el trap, el UK garage y la electrónica experimental.

A las 20:30 será el turno de The Crayolas, banda paraguaya formada en Asunción en 2016. Su propuesta combina indie rock, dream pop, post-punk, psicodelia y electrónica, con una identidad visual que acompaña su búsqueda sonora.

La jornada forma parte de las actividades del Mes de España y se extenderá hacia el espacio público para propiciar un encuentro entre artistas, vecinos y visitantes. El acceso será libre y gratuito.

Ignition reúne a diez proyectos emergentes

Los World Skate Games Asunción 2026 también tendrán un escenario para la música paraguaya emergente. Este sábado 17 se realizará el festival Ignition en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, con diez artistas y agrupaciones seleccionados mediante una convocatoria nacional impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura.

La programación se dividirá en dos bloques. Desde las 10:00 actuarán Sari Carri, Novique MC, Enas, MOBB y A Días de Júpiter, con presentaciones previstas hasta las 14:45.

La actividad se reanudará a las 20:00 con Passiflorx, El Ojo de Orión, Becasina y Aliados Reggae. Esa Onda cerrará el encuentro con una presentación ya en la madrugada del domingo 18.

El festival busca dar visibilidad a proyectos locales y acercar sus repertorios a públicos diversos, en el contexto de una competencia internacional dedicada a los deportes sobre ruedas. La entrada será libre y gratuita.

Burger Fest suma conciertos a su propuesta gastronómica

El Burger Fest se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 11:00 a 23:00, en el Complejo Barrail Costanera de Asunción. El encuentro, dedicado a las hamburguesas artesanales, fue reprogramado por las condiciones climáticas previstas para sus fechas originales.

Además de la oferta gastronómica, el festival incluirá música en vivo durante las dos jornadas. El sábado actuarán Mente Nativa, durante el atardecer, y Nati Doljak, por la noche. El domingo se presentará Camila González durante el día, mientras que The Kilks tendrá a su cargo el cierre musical.

Las entradas generales cuestan G. 49.500 en puerta. El evento también contempla propuestas recreativas y espacios destinados a las familias.

Mauri Bauzá presenta “Íntimamente”

El cantante Mauri Bauzá ofrecerá el espectáculo “Íntimamente” este sábado 17 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe).

La propuesta se presenta como una velada centrada en la música y la interpretación, con una puesta orientada a generar un encuentro cercano con el público. Para asistir, las entradas están disponibles a través de Ticketea, con precios de G. 110.000 para el sector VIP, G. 85.000 para generales y G. 65.000 para platea alta.