Aires de España 2026: exposiciones, cine, gastronomía y más para disfrutar en octubre

“Aires de España” se denomina la agenda de actividades preparadas por la Embajada de España en Paraguay, en el marco de su fiesta nacional. La misma se llevará a cabo a lo largo de todo el mes de octubre, en diversas ciudades del país, e incluye actividades culturales, gastronomía y deportes.

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Un grabado de Josefina Plá, la artista española que hace un siglo de radicó en Paraguay, ilustra la agenda que incluye varias actividades en el Centro Cultural de España en Asunción (Herrera c/ Tacuary), que en este 2026 está celebrando sus 50 años.

Entre esas actividades está la exposición “Ojos que yo encendí”, que estará habilitada hasta el próximo 24 de octubre, reuniendo obras de fotógrafas contemporáneas españolas y paraguayas, en diálogo con figuras relevantes de la Edad de Plata (1898-1936).

Este emblemático sitio asunceno también albergará el próximo 17 de octubre a la feria “Nuestro barrio galáctico”, donde se cerrará la calle Tacuary para ofrecer diversas propuestas gastronómicas, talleres, música en vivo y más.

El CCE Juan de Salazar también albergará, del 28 al 31 de octubre, un Ciclo de Cine de los Premios Goya. En esta edición se proyectarán: “Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa; “Maspalomas”, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdo; “El cautivo”, de Alejandro Amenábar; “Ciudad sin sueño”, de Guillermo Galoe; y “Sirat”, de Oliver Laxe.

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Cerrando las actividades en el CCE Asunción, el 31 de octubre se llevará a cabo el Club de Lectura “Letras Iberoamericanas”, con una sesión dedicada a la vida y obra de Josefina Plá.

“Aires de España” y una agenda que se extiende a Itapúa

El embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo, destacó que este año buscaron realizar “una programación lo más equilibrada posible” y también llevar algunas actividades a otras localidades del país.

En este caso, del 17 de octubre al 30 de noviembre, en el espacio El Mirador de Cambyreta, Itapúa, se presentará la exposición de fotografías de Rif Spahni “Joan Miró: Dibujos sobre el muro”.

También el 23 de octubre, en la Misión Jesuítica de Jesús, Itapúa, se hará la presentación del Circuito Cultural Tape Tuja. El acto se realizará conjuntamente entre la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Cooperación Española apuntando a redescubrir los antiguos caminos jesuíticos entre las misiones de Jesús y Trinidad.

Los interesados en participar de esta actividad pueden solicitar más información o inscribirse al correo oce.paraguay@aecid.es.

Visitas guiadas al Palacete Peris y la muestra “Arte en Residencia”

Parrondo también destacó que volverán a realizar visitas guiadas al Palacete Peris (Eligio Ayala 1779), sede de la Embajada de España, los días 2 y 16 de octubre a las 10:00 y 9 y 23 de octubre a las 16:00. La entrada es gratuita, pero requiere de una inscripción previa.

De igual manera, anunció una nueva edición de “Arte en Residencia”, la exposición de obras de artistas paraguayos contemporáneos que se realiza en la Residencia de la Embajada de España (José Enrique Rodó 225).

El diplomático explicó que tras exhibir durante más un año las obras de la colección Nasta, el próximo 29 de octubre se habilitará una nueva muestra con 40 piezas que forman parte de la colección Mendonca.

Parrondo agregó que el coleccionista Daniel Mendonca y la curadora Adriana Almada hicieron una primera selección de obras que la compartieron con él.

“La particularidad es que son recientes adquisiciones, son piezas que nunca han participado de exposiciones, que el señor Mendonca nunca ha prestado hasta ahora. Así que, aparte de tener acceso a su colección, también tenemos acceso a piezas que nunca se han visto”, acotó.

El próximo 31 de octubre, a las 10:00 y 11:30, habrá visitas guiadas para poder observar las obras que conformarán esta nueva etapa de “Arte en Residencia”. La actividad será de acceso gratuito previa inscripción.

Escuela Taller de Asunción y una jornada de puertas abiertas al trabajo de la AECID

En el marco de la agenda “Aires de España” también se prevé realizar, el próximo 27 de octubre, una Jornada de puertas abiertas de la Escuela Taller de Asunción (Jejuí 929).

Este espacio, que forma parte de una red de seis escuelas taller que la Cooperación Española apoya en Paraguay, forma a jóvenes en múltiples oficios relacionados con la recuperación y mejora del espacio público.

Fundada hace 30 años, la Escuela Taller de Asunción ha trabajado en la restauración de espacios emblemáticos como la Manzana de la Rivera, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” y la Escalinata Antequera.

“Nosotros entendemos la cooperación cultural como una parte de nuestra estrategia de desarrollo. O sea, aparte de lo que es promoción estrictamente cultural tenemos toda una parte de cooperación”, remarcó el embajador.

Día del cine español con una función en Cine de Barrio

Laura Mesa, directora del Centro Cultural de España en Asunción, detalló que han renovado la colaboración que tienen con el espacio Cine de Barrio.

“Apuestan no solamente en la promoción y difusión del cine español, sino en el trabajo con los estudiantes y profesionales del cine en Paraguay”, indicó.

En este sentido, este lunes 5 de octubre se realizará la celebración del Día del cine español con la proyección de la película “El desencanto” (1976), de Jaime Chávarri. Será en este espacio ubicado en Defensa Nacional 737 e/ Washington y Perú, a las 19:00, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Durante el encuentro del que también participaron el ministro consejero Rodrigo Campos, la cónsul Natalia Salas, el agregado comercial Ángel Funes y el coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Juan Pita; agradecieron el apoyo de las empresas que serán parte de este ciclo y de la celebración de la Fiesta Nacional de España.