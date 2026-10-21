Pianista Ludovico Troncanetti se une a la OSIC para celebrar la Semana de la Lengua Italiana

Ludovico Troncanetti llegó por primera vez a Paraguay para compartir el escenario con la OSIC, que este jueves 22 ofrecerá el programa “Entre la Ópera y el Concierto”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile). “Todo en mi vida gira en torno al piano”, afirmó el músico, en una conversación con ABC.

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Señaló que, por cuestiones de tiempo para los ensayos, la obra que presentará en Asunción será el Concierto para piano N° 20 en Re Menor, de Wolfgang Amadeus Mozart. Detalló además que este concierto contará “con una cadencia muy especial” del compositor ruso Antón Rubinstein.

“La música de Mozart es muy difícil”, aseguró Troncanetti. Sostuvo que, a la hora de tocar estas horas, las “notas tienen que ser limpias”, con mucha precisión y “no se puede esconder nada”.

Esta presentación junto a la OSIC estará enmarcada en la celebración de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, por lo que antes de interpretar esta obra de Mozart también se podrán escuchar dos oberturas del compositor italiano Gioachino Rossini.

Del fútbol a convertirse en un concertista de piano que recorre el mundo

Ludovico Troncanetti tiene 35 años y antes de iniciar su camino con la música aspiraba convertirse en futbolista profesional. Pero, según comentó, a los 14 años empezó a llamarle la atención el piano vertical que había en la clase de música de su escuela secundaria.

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“Simplemente por curiosidad. Desde allí, todo empezó”, señaló. Troncanetti se graduó en el Conservatorio de Milán y perfeccionó su formación con maestros como Leslie Howard, con quien estudió varios años en Londres y compartió escenarios internacionales.

Afirmó que actualmente ya no le interesa el fútbol, mientras que el piano se ha convertido en su gran pasión. “Es mi vida, todo es en torno al piano”, indicó.

Su experiencia como pianista lo ha llevado por escenarios de distintos países del mundo. Recordó que, por ejemplo, en Latinoamérica ya ha estado dos veces en Ecuador para dos giras de conciertos, así como en Chile. También estuvo en Cuba.

“Son paisajes muy distintos, comidas diferentes, la gente es muy cálida, cariñosa, muy especial”, remarcó. Sostuvo que, debido a la gran inmigración italiana que hubo hacia esta región de Latinoamérica, “somos como primos” y siente que está en familia.

No obstante, señaló que no se acostumbra a estar solo durante los viajes que realiza alrededor del mundo. “Me siento solo durante el viaje, puedo conocer gente nueva, pero luego del concierto es regresar a casa... Es parte del contrato que no está escrito”, expresó.

El artista afirmó que lo que más le gusta tocar en el piano son las obras del periodo romántico. Sostuvo que si bien disfruta de interpretar obras clásicas de compositores como Mozart, Beethoven y Haydn, prefiere las obras de Chopin en adelante “hasta los primeros 10 o 20 años del siglo pasado”.

OSIC prepara un programa diverso, con el estreno de DIRT

El programa que presentará la OSIC en este concierto, bajo la batuta del maestro Gabriel Graziani, estará enmarcado en el festival “Caminos de la Ópera Lírica”. También albergará al estreno de DIRT, una obra de la compositora y artista sonora estadounidense Julie Herndon.

La artista llegó al país con el apoyo de la Universidad Politécnica Estatal de California en San Luis Obispo (Cal Poly) para presentar la instalación performática “Moratoria Revocada/sueños desgarrados”, junto al artista visual Luis Vera.

“DIRT” es una pieza para orquesta sinfónica, piano, percusión y electrónica, de aproximadamente diez minutos de duración. El título, que puede traducirse como ‘tierra’ o ‘suelo’, parte de la idea central: la tierra está viva.

“Está poblada de microorganismos y bacterias que transforman la roca en suelo, concentran minerales y abren espacio bajo la superficie. En colaboración con las raíces de las plantas, otros organismos y elementos como el agua y el aire, la tierra descompone y construye vida”, añade un comunicado de la orquesta.

Detalla además que, en el proceso de composición, Herndon realizó grabaciones “de campo bajo tierra, bajo el agua y en la superficie, de las que extrajo alturas, texturas y ritmos que luego se convirtieron en material musical”.

La obra recorre tres estados ecológicos: la tierra que se composta bajo el suelo, la tierra filtrada bajo el agua por las ostras y la tierra suspendida en el aire entre las hojas y el viento.