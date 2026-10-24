De Airbag a Ed Sheeran: los conciertos internacionales de noviembre 2026 en Paraguay

Para este mes de noviembre 2026 se preparan varios conciertos internacionales, con artistas que llegarán al país con estilos musicales como el pop, el rock, sertanejo y más. En esta nota te presentamos la agenda completa de shows.

Los Nocheros y Bersuit Vergarabat

El próximo 1 de noviembre será la Gran Fiesta de Clausura del Festival de la Raza, en el Club Cerro Corá de la ciudad de Villarrica.

Las agrupaciones argentinas Los Nocheros y Bersuit Vergarabat encabezan la programación del evento, en el que también estarán artistas locales como el Trío San Valentín & Panchi Duarte, Ricardo Flecha, Supernova y Norton 52, además de agrupaciones de danza.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.vivextuentrada.com o al (0994) 200-584.

Los Ángeles de Charly

¡Qué levante la mano...! La agrupación mexicana Los Ángeles de Charly se presentará nuevamente en Paraguay con sus éxitos de cumbia romántica. La banda se estará presentando el próximo 6 de noviembre en el 30 y pico festival en Faces Pub, de Fernando de la Mora. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 55.000.

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Zezé di Camargo e Luciano

El dúo brasileño Zezé di Camargo e Luciano regresará a Paraguay este mes de noviembre. El concierto será el sábado 7 en el court central del Yacht & Golf Club Paraguayo. Las entradas están a la venta en Tuti, con precios desde G. 100.000 a G. 250.000.

Airbag

La agrupación argentina de rock Airbag estará nuevamente en Paraguay presentando “El Club de la Pelea II”. El concierto del trío conformado por los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli será en el Jockey Club Paraguayo.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 315.000 (no incluye cargo por servicio).

La Mosca

El grupo argentino La Mosca llegará con todos sus éxitos al Choppfest 2026 de Colonia Independencia. La banda encabezada por Guillermo Novellis le pondrá ritmo a la fiesta cervecera con las canciones de sus más de tres décadas de carrera.

La fiesta será el próximo 7 de noviembre en el Deportivo Alemán de la citada localidad guaireña. Las entradas están a la venta en Ticketea desde G. 150.000.

Hugel

El DJ y productor francés Hugel, considerado uno de los artistas de Afro Latin House más influyentes del planeta, se presentará en Paraguay el próximo 12 de noviembre. El show se llevará a cabo en el Puerto de Asunción y las entradas están a la venta en Ticketea, desde G. 300.000.

Saramalacara

La artista argentina Saramalacara llegará a Asunción en el marco del ciclo “ART Dept. Vol. 3″, presentando el show de su gira Mataderos World Tour.

Ofreciendo una mezcla de trap y electrónica, la cantante, compositora y productora presentará sus canciones el próximo 13 de noviembre en Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento c/ España). Las entradas para el show están a la venta en Ticketea a G. 137.500.

Anfisa Letyago

La DJ y productora Anfisa Letyago también estará llegando a Paraguay en el mes de noviembre. La artista de música techno nacida en Rusia y residente en Italia se presentará en la fiesta aniversario de Ologram.

El evento será el 13 de noviembre en el Puerto de Asunción y las entradas están en venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 165.000.

Ill Niño

La agrupación estadounidense de nu metal Ill Niño se presentará en Paraguay el próximo 13 de noviembre. El show estará enmarcado en la gira de celebración de los 25 años de su álbum Revolution Revolución.

El show se llevará a cabo en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia 1017 c/ Estados Unidos). Las entradas se pueden adquirir a través de Passline, con precios desde G. 317.350.

Aliento de perro

La banda argentina de punk rock Aliento de Perro se presentará en Asunción el próximo 14 de noviembre. Como invitadas estarán las agrupaciones locales Marginados y Deficiente.

El show se llevará a cabo en Die Mannschaft Bar (Eligio Ayala c/ Estados Unidos). Las entradas se pueden adquirir en Ticketea con una promoción de 2 por G. 300.000 o a G. 180.000.

LoLo

El trapero argentino LoLo también llegará a Paraguay durante el mes de noviembre. Su show será el sábado 21 en el Centro Cultural 9017, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

Las entradas están a la venta a través de Passline a G. 50.000.

Ed Sheeran

El reconocido cantante y compositor británico Ed Sheeran llegará por primera vez a Paraguay con su Loop Tour. El show se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Estadio La Nueva Olla.

Sheeran es uno de los artistas pop más destacados de la actualidad y ha vendido cerca de 200 millones de discos. Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Shape of You”, “Perfect”, “Photograph”, entre otros.

Las entradas están a la venta en Ticketea con precios desde G. 500.000 a G. 3.000.000.

Don Osvaldo

La agrupación argentina de rock barrial Don Osvaldo, liderada por Patricio Santos Fontanet, regresará a nuestro país el próximo 29 de noviembre. El show, enmarcado en la presentación de su nuevo DVD “Zona liberada”, se llevará a cabo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

Las entradas están a la venta en Tuti, con precios desde G. 160.000. Las primeras 200 entradas vendidas se llevan de regalo el DVD, que se podrá retirar el día del show en el puerto de merchandising.

Carcass

Cerrando la agenda del mes de noviembre está Carcass, la agrupación inglesa de metal extremo. La banda fundada en Liverpool en 1985 llegará a Paraguay por primera vez, prometiendo un recorrido especial por toda su discografía.

El show será el 30 de noviembre en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros) y las entradas se pueden adquirir a través de Tuti a G. 496.800.