Música
24 de octubre de 2026 - 07:35

De Airbag a Ed Sheeran: los conciertos internacionales de noviembre 2026 en Paraguay

Dos hombres sonrientes, uno con guitarra y otro con micrófono, mientras tres músicos tocan enérgicamente en el escenario.
Zezé di Camargo e Luciano, Ed Sheeran y Airbag son algunos artistas que estarán en noviembre en Paraguay.Gentileza

Noviembre, el penúltimo mes del año, llegará con una variada agenda de conciertos internacionales. Entre ellos se destaca la llegada, por primera vez al Paraguay, del cantante y compositor británico Ed Sheeran.

Por Maripili Alonso
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Para este mes de noviembre 2026 se preparan varios conciertos internacionales, con artistas que llegarán al país con estilos musicales como el pop, el rock, sertanejo y más. En esta nota te presentamos la agenda completa de shows.

Los Nocheros y Bersuit Vergarabat

El próximo 1 de noviembre será la Gran Fiesta de Clausura del Festival de la Raza, en el Club Cerro Corá de la ciudad de Villarrica.

Seis músicos en escenario iluminado, guitarristas y vocalistas en acción. Ambientación musical con luces dramáticas y humo.
Tras su paso por Asunción, Los Nocheros se presentarán en Villarrica el 1 de noviembre.

Las agrupaciones argentinas Los Nocheros y Bersuit Vergarabat encabezan la programación del evento, en el que también estarán artistas locales como el Trío San Valentín & Panchi Duarte, Ricardo Flecha, Supernova y Norton 52, además de agrupaciones de danza.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.vivextuentrada.com o al (0994) 200-584.

Los Ángeles de Charly

Charly, vocalista de Los Ángeles de Charly dio una entrevista para ABC Color y resaltó su relación con Paraguay a lo largo de los años.
Los Ángeles de Charly volverá a Paraguay.

¡Qué levante la mano...! La agrupación mexicana Los Ángeles de Charly se presentará nuevamente en Paraguay con sus éxitos de cumbia romántica. La banda se estará presentando el próximo 6 de noviembre en el 30 y pico festival en Faces Pub, de Fernando de la Mora. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 55.000.

Zezé di Camargo e Luciano

El dúo Zezé di Camargo & Luciano se volverá a presentar en el court central del Yacht.
El dúo Zezé di Camargo & Luciano se volverá a presentar en el court central del Yacht.

El dúo brasileño Zezé di Camargo e Luciano regresará a Paraguay este mes de noviembre. El concierto será el sábado 7 en el court central del Yacht & Golf Club Paraguayo. Las entradas están a la venta en Tuti, con precios desde G. 100.000 a G. 250.000.

Airbag

Los hermanos Sardelli conforman la agrupación argentina Airbag. La banda volverá a presentarse en el Jockey Club Paraguayo.
Los hermanos Sardelli conforman la agrupación argentina Airbag. La banda volverá a presentarse en el Jockey Club Paraguayo.

La agrupación argentina de rock Airbag estará nuevamente en Paraguay presentando “El Club de la Pelea II”. El concierto del trío conformado por los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli será en el Jockey Club Paraguayo.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 315.000 (no incluye cargo por servicio).

La Mosca

Guillermo Novellis, vocalista de la agrupación argentina La Mosca.
Guillermo Novellis, vocalista de la agrupación argentina La Mosca.

El grupo argentino La Mosca llegará con todos sus éxitos al Choppfest 2026 de Colonia Independencia. La banda encabezada por Guillermo Novellis le pondrá ritmo a la fiesta cervecera con las canciones de sus más de tres décadas de carrera.

La fiesta será el próximo 7 de noviembre en el Deportivo Alemán de la citada localidad guaireña. Las entradas están a la venta en Ticketea desde G. 150.000.

Hugel

Hugel con chaqueta azul pálido y gafas oscuras, mientras el público aplaude y levanta las manos en un ambiente vibrante.
El DJ francés Hugel se presentará en el Puerto de Asunción.

El DJ y productor francés Hugel, considerado uno de los artistas de Afro Latin House más influyentes del planeta, se presentará en Paraguay el próximo 12 de noviembre. El show se llevará a cabo en el Puerto de Asunción y las entradas están a la venta en Ticketea, desde G. 300.000.

Saramalacara

Saramalacara en atuendo blanco de encaje muestra un colgante metálico, en un ambiente interior claro y moderno.
Saramalacara se presentará en Asunción en el marco del ciclo ART Dept.

La artista argentina Saramalacara llegará a Asunción en el marco del ciclo “ART Dept. Vol. 3″, presentando el show de su gira Mataderos World Tour.

Ofreciendo una mezcla de trap y electrónica, la cantante, compositora y productora presentará sus canciones el próximo 13 de noviembre en Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento c/ España). Las entradas para el show están a la venta en Ticketea a G. 137.500.

Anfisa Letyago

Anfisa Letyago sonríe mientras actúa como DJ en un ambiente oscuro, con luces de fondo y una mesa de mezcla frente a ella.
Anfisa Letyago, DJ rusa, animará la fiesta de Ologram en Asunción.

La DJ y productora Anfisa Letyago también estará llegando a Paraguay en el mes de noviembre. La artista de música techno nacida en Rusia y residente en Italia se presentará en la fiesta aniversario de Ologram.

El evento será el 13 de noviembre en el Puerto de Asunción y las entradas están en venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 165.000.

Ill Niño

Siete miembros de Ill Niño en el escenario con gestos de celebración y gran público detrás, en ambiente festivo con luces brillantes.
Los miembros de Ill Niño se presentarán por primera vez en Asunción, celebrando 25 años de Revolution Revolución.

La agrupación estadounidense de nu metal Ill Niño se presentará en Paraguay el próximo 13 de noviembre. El show estará enmarcado en la gira de celebración de los 25 años de su álbum Revolution Revolución.

El show se llevará a cabo en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia 1017 c/ Estados Unidos). Las entradas se pueden adquirir a través de Passline, con precios desde G. 317.350.

Aliento de perro

Cuatro hombres sonrientes en un bar, con tatuajes y latas de bebida, celebrando entre risas en un ambiente urbano.
La agrupación punk argentina Aliento de Perro se presentará en Asunción junto a dos bandas locales.

La banda argentina de punk rock Aliento de Perro se presentará en Asunción el próximo 14 de noviembre. Como invitadas estarán las agrupaciones locales Marginados y Deficiente.

El show se llevará a cabo en Die Mannschaft Bar (Eligio Ayala c/ Estados Unidos). Las entradas se pueden adquirir en Ticketea con una promoción de 2 por G. 300.000 o a G. 180.000.

LoLo

Santiago 'Lolo' Morales con cabello rubio, sudadera gris camuflada y camiseta negra, posando relajadamente en un entorno minimalista.
El artista argentino Santiago 'Lolo' Morales se presentará en Paraguay el próximo 21 de noviembre.

El trapero argentino LoLo también llegará a Paraguay durante el mes de noviembre. Su show será el sábado 21 en el Centro Cultural 9017, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

Las entradas están a la venta a través de Passline a G. 50.000.

Ed Sheeran

El reconocido cantante y compositor británico Ed Sheeran llegará por primera vez a Paraguay con todos sus éxitos.(Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)
El reconocido cantante y compositor británico Ed Sheeran llegará por primera vez a Paraguay con todos sus éxitos.(Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)

El reconocido cantante y compositor británico Ed Sheeran llegará por primera vez a Paraguay con su Loop Tour. El show se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Estadio La Nueva Olla.

Sheeran es uno de los artistas pop más destacados de la actualidad y ha vendido cerca de 200 millones de discos. Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Shape of You”, “Perfect”, “Photograph”, entre otros.

Las entradas están a la venta en Ticketea con precios desde G. 500.000 a G. 3.000.000.

Don Osvaldo

La agrupación argentina Don Osvaldo también regresará a Paraguay en el mes de noviembre.
La agrupación argentina Don Osvaldo también regresará a Paraguay en el mes de noviembre.

La agrupación argentina de rock barrial Don Osvaldo, liderada por Patricio Santos Fontanet, regresará a nuestro país el próximo 29 de noviembre. El show, enmarcado en la presentación de su nuevo DVD “Zona liberada”, se llevará a cabo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

Las entradas están a la venta en Tuti, con precios desde G. 160.000. Las primeras 200 entradas vendidas se llevan de regalo el DVD, que se podrá retirar el día del show en el puerto de merchandising.

Carcass

Músico de Carcass en el centro del escenario, sosteniendo un bajo y extendiendo el brazo hacia el público. Luces brillantes y humo de fondo.
Carcass, la banda inglesa de metal extremo, se presentará por primera vez en Paraguay a finales de noviembre.

Cerrando la agenda del mes de noviembre está Carcass, la agrupación inglesa de metal extremo. La banda fundada en Liverpool en 1985 llegará a Paraguay por primera vez, prometiendo un recorrido especial por toda su discografía.

El show será el 30 de noviembre en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros) y las entradas se pueden adquirir a través de Tuti a G. 496.800.