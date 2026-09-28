Airbag confirma su retorno a Paraguay el 7 de noviembre

La agrupación argentina Airbag, conformada por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, oficializó su esperado regreso a Paraguay para ofrecer un show propio el próximo sábado 7 de noviembre en el predio del Jockey Club de Asunción.

La visita se concreta en el marco de la presentación oficial de su nuevo proyecto titulado “El Club de la Pelea II”, una puesta en escena que promete repasar los grandes éxitos de su trayectoria y dar a conocer sus más recientes composiciones en vivo.

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El trío bonaerense desembarca en el país en medio de uno de los picos más altos de popularidad y madurez musical de toda su carrera. Tras haber marcado un hito histórico al agotar cinco estadios River Plate en Buenos Aires durante el 2025, la banda arrancó la presente temporada revalidando su arrollador arrastre de convocatoria al llenar cuatro noches consecutivas el estadio de Vélez Sarsfield ante más de 180.000 espectadores, donde adelantaron cortes promocionales como “Asuntos Pendientes”, “Blues del Infierno” y “Reptiles”.

Un fenómeno con sello propio

Desde sus inicios a comienzos de los años 2000, los hermanos Sardelli supieron construir una identidad sonora potente y respetada dentro del rock en español, caracterizada por la fuerza de sus guitarras, el virtuosismo instrumental y una conexión visceral con su público. Su anterior trabajo discográfico, “El Club de la Pelea I”, producido de forma independiente por la propia banda, superó la barrera de las 250 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

El espectáculo del próximo 7 de noviembre en Asunción combinará la potencia característica de sus directos con un recorrido exhaustivo por sus dos décadas de música, posicionándose como una de las citas imperdibles dentro del calendario de conciertos del último tramo del año.

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Venta de entradas y detalles del show

La comercialización de los boletos arrancará de manera oficial este martes 29 de septiembre a través de los puntos de Ticketea y en su plataforma web oficial. Los costos de las localidades parten desde los G. 315.000.

La producción del evento, que está de la mano de las productoras locales e internacionales G5Pro y Dale Play, confirmó que el espectáculo será apto para todo público. Asimismo, se informó que los niños de hasta 8 años cumplidos ingresarán de manera gratuita, siempre que vayan acompañados por un adulto responsable que cuente con su correspondiente entrada.