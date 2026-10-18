Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica.

Una multitud de personas participó de la primera jornada de la edición 43 del Festival de la Raza, que se desarrolló este sábado en el Club Cerro Corá de Villarrica, departamento de Guairá. El público llegó desde distintos puntos del país para disfrutar de una noche de música, baile y expresiones artísticas.

La denominada Noche Gigante convocó a artistas nacionales y exponentes de la escena local, en una de las principales celebraciones culturales del interior. La propuesta reunió diferentes géneros musicales y busca mantener el protagonismo del talento regional dentro de la programación.

La cartelera incluye a grupos como Kchiporros, Tierra Adentro, Grupo Generación y Grupo Oasis, además de Los Merry, Rolandito Cristaldo, Grupo Renacer y Andariega Band. También fueron anunciados Iván Acosta y su Grupo, el Ensamble Amigos del Arpa, los elencos de danza, los ganadores del Pre-Festival y el DJ Mauri.

El festival se extenderá a dos fechas

La edición 2026 tendrá una particularidad: la celebración no se limitará a la Noche Gigante, sino que continuará el domingo 1 de noviembre con una gran fiesta de clausura, también prevista en el Club Cerro Corá.

La ampliación de la programación fue anunciada por la Comisión Organizadora y contempla una segunda cartelera con artistas nacionales e internacionales. Entre los principales atractivos figuran Los Nocheros y Bersuit Vergarabat, reconocidas agrupaciones argentinas que encabezarán la jornada de cierre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La programación anunciada para noviembre incluye además al Trío San Valentín junto a Panchi Duarte, Ricardo Flecha, Supernova y Norton 52, así como elencos de danza y la Gran Comilona.