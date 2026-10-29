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Cultura
29 de octubre de 2026 - 15:08

Halloween y ciencia: las actividades para disfrutar en familia en el MuCi

Grupo de mujeres sonrientes junto a una gran representación luminosa de la Luna en ambiente de celebración.
El Museo de Ciencias propone actividades que combinan ciencia, naturaleza y entretenimiento para disfrutar en familia durante el último fin de semana de octubre.Gentileza

El Museo de Ciencias tendrá una experiencia dedicada a las cucurbitáceas este sábado 31 de octubre. Además, ofrecerá funciones en el planetario San Cosmos y actividades para explorar la naturaleza, con opciones gratuitas para disfrutar en familia.

Por ABC Color
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El Museo de Ciencias (MuCi) despedirá octubre con una programación que combina ciencia, naturaleza y entretenimiento. La propuesta central para Halloween será una experiencia dedicada al mundo de las calabazas, que permitirá conocer más sobre estas plantas, sus características y su relación con la alimentación y la cultura.

Lea más: Música paraguaya, Halloween de mascotas y Día de Muertos: qué hacer este fin de semana

A esta actividad se suman los espectáculos audiovisuales del planetario San Cosmos y los recorridos por los espacios al aire libre del museo, con alternativas gratuitas y otras con costo de acceso.

Halloween en el MuCi: una experiencia sobre las calabazas

Este sábado 31 de octubre, de 16:30 a 18:30, la placita MuCi recibirá la actividad “El mundo de las cucurbitáceas”, una propuesta para conocer mejor a la familia de plantas a la que pertenecen las calabazas.

Durante la experiencia, los participantes podrán descubrir la diversidad de esta familia vegetal, que incluye también sandías, melones, pepinos y zapallitos. La actividad abordará sus formas, colores, flores y semillas, así como sus vínculos con la cultura y la alimentación. También permitirá aprender sobre sus procesos de polinización y sus distintos usos alimenticios, culturales y agrícolas.

La actividad tiene un costo de G. 35.000.

Diez jóvenes en un espacio abierto con vegetación, algunos sentados en bancos, concentrados en sus teléfonos.
Los jardines temáticos del MuCi ofrecen un recorrido para descubrir plantas aromáticas, medicinales y ornamentales, además de conocer sus usos y cuidados.

San Cosmos: shows sobre el universo

El planetario San Cosmos, presentado por el MuCi como el primer planetario digital del Paraguay, ofrece espectáculos audiovisuales dedicados al universo, la Luna, los cometas y las estrellas, entre otros temas. Las funciones se desarrollan en un domo que propone una experiencia inmersiva para acercarse al espacio.

Hay funciones cada hora y la cartelera puede consultarse en www.muci.org/sancosmos. La entrada cuesta G. 40.000.

Actividades gratuitas para explorar la naturaleza

Quienes prefieran una experiencia al aire libre pueden recorrer “Ciencia a cielo abierto”, una propuesta de acceso libre y gratuito que incluye tres estaciones: el bioestanque, los jardines temáticos y el sendero interactivo. El recorrido está disponible todos los días y puede realizarse al ritmo de cada visitante.

Otra alternativa gratuita es “Po Prendé: jardines temáticos”, una experiencia sensorial para conocer plantas aromáticas, medicinales y ornamentales, además de aprender sobre sus usos y cuidados. Se realiza los sábados, de 14:00 a 17:00, y los domingos, de 14:00 a 19:00.

Varias personas recostadas, mirando hacia el techo donde se proyectan animaciones coloridas en ambiente oscuro.
El planetario San Cosmos ofrece shows audiovisuales sobre el universo, la Luna, los cometas y las estrellas, en una experiencia inmersiva dentro de un domo.

El MuCi está ubicado en el predio de Textilia, sobre General Santos 1030, en Asunción. Los detalles sobre las actividades, los horarios y los costos también pueden consultarse en sus redes sociales: @muci_py en Instagram y @muci.paraguay en Facebook.

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