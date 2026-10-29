Halloween y ciencia: las actividades para disfrutar en familia en el MuCi

El Museo de Ciencias (MuCi) despedirá octubre con una programación que combina ciencia, naturaleza y entretenimiento. La propuesta central para Halloween será una experiencia dedicada al mundo de las calabazas, que permitirá conocer más sobre estas plantas, sus características y su relación con la alimentación y la cultura.

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A esta actividad se suman los espectáculos audiovisuales del planetario San Cosmos y los recorridos por los espacios al aire libre del museo, con alternativas gratuitas y otras con costo de acceso.

Halloween en el MuCi: una experiencia sobre las calabazas

Este sábado 31 de octubre, de 16:30 a 18:30, la placita MuCi recibirá la actividad “El mundo de las cucurbitáceas”, una propuesta para conocer mejor a la familia de plantas a la que pertenecen las calabazas.

Durante la experiencia, los participantes podrán descubrir la diversidad de esta familia vegetal, que incluye también sandías, melones, pepinos y zapallitos. La actividad abordará sus formas, colores, flores y semillas, así como sus vínculos con la cultura y la alimentación. También permitirá aprender sobre sus procesos de polinización y sus distintos usos alimenticios, culturales y agrícolas.

La actividad tiene un costo de G. 35.000.

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San Cosmos: shows sobre el universo

El planetario San Cosmos, presentado por el MuCi como el primer planetario digital del Paraguay, ofrece espectáculos audiovisuales dedicados al universo, la Luna, los cometas y las estrellas, entre otros temas. Las funciones se desarrollan en un domo que propone una experiencia inmersiva para acercarse al espacio.

Hay funciones cada hora y la cartelera puede consultarse en www.muci.org/sancosmos. La entrada cuesta G. 40.000.

Actividades gratuitas para explorar la naturaleza

Quienes prefieran una experiencia al aire libre pueden recorrer “Ciencia a cielo abierto”, una propuesta de acceso libre y gratuito que incluye tres estaciones: el bioestanque, los jardines temáticos y el sendero interactivo. El recorrido está disponible todos los días y puede realizarse al ritmo de cada visitante.

Otra alternativa gratuita es “Po Prendé: jardines temáticos”, una experiencia sensorial para conocer plantas aromáticas, medicinales y ornamentales, además de aprender sobre sus usos y cuidados. Se realiza los sábados, de 14:00 a 17:00, y los domingos, de 14:00 a 19:00.

El MuCi está ubicado en el predio de Textilia, sobre General Santos 1030, en Asunción. Los detalles sobre las actividades, los horarios y los costos también pueden consultarse en sus redes sociales: @muci_py en Instagram y @muci.paraguay en Facebook.