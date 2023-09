“Nadie podrá salvarte”: una ingeniosa y angustiante mezcla de terror y ciencia ficción

(Disponible en Star+)

Bebiendo de una fuente de influencias “hitchcockianas” y filtrándolas con ciencia ficción a escala íntima, llegó a “streaming” una interesante sorpresa del director y guionista Brian Duffield que acaba siendo una de las películas de terror más efectivas de lo que va del año.

Nadie podrá salvarte sigue a Brynn (Kaitlyn Dever), quien vive sola y parece ser una paria en su pequeña comunidad. Una noche, Brynn despierta para descubrir que hay un intruso en su casa, lo que acaba siendo solo el inicio de una pesadilla a escala cósmica para la joven mujer.

Algo que quizá podría reprochársele a Duffield es que pone las cartas extraterrestres sobre la mesa demasiado pronto, renunciando a la tensión e incertidumbre que películas similares de invasión alienígena desde la perspectiva de personas en lugares aislados como la magistral Señales de M. Night Shyamalan o la más reciente e igualmente excelente Nop de Jordan Peele aprovechaban con magnífica efectividad.

Pero lo que la película sacrifica en anticipación al hacer aparecer rápido a los alienígenas lo compensa con buena tensión sostenida durante casi toda la película, a medida que la historia pasa gradualmente de ser una versión de ciencia ficción del bien establecido subgénero de invasiones domiciliarias - entiéndase La habitación del pánico o Los extraños - a tomar rumbos más extraños y atrevidos, al mismo tiempo que explora la culpa con que Brynn carga por una tragedia de su pasado que explica el ostracismo en que la encontramos.

En la que es su segunda película como director y su primera zambullida en el cine de terror, Duffield demuestra un buen manejo del ritmo y el espacio para lograr algunos momentos verdaderamente inquietantes; en particular hace buen uso del recurso de mostrarle al público la amenaza antes de que la protagonista se percate, lo que en un momento hacia la mitad de la película dado lleva a uno de los sustos mejor ejecutados de todo el año.

Un gran mérito de la película es lograr que sus alienígenas, que son básicamente los típicos humanoides grises con los grandes ojos negros que han sido la imagen por defecto que uno conjura cuando piensa en la palabra “extraterrestre”, se sientan novedosos y amenazantes, principalmente gracias a la intencional anti-naturalidad de sus movimientos, la enloquecedora diferencia que hay entre sus tamaños y la casi constantemente inescrutable neutralidad de sus expresiones faciales, que logra que los momentos en que esa estoicidad se rompe sean especialmente inquietantes.

Pero por lejos lo más impresionante de la película es la excelente actuación de Kaitlyn Dever como Brynn, que trabaja con la dificultad añadida de tener que comunicar terror, culpa, aislamiento y determinación de sobrevivir casi sin una sola línea de diálogo, “hablando” solamente con lenguaje físico.

Dever ya probó ser un talento a tener en cuenta con su gran trabajo en la comedia La noche de las nerds o la desgarradora miniserie Inconcebible, y su trabajo en Nadie podrá salvarte es fácilmente el mejor escaparate de su talento hasta ahora.

Particularmente hacia el final la película se vuelve mucho más ambiciosa visual, emocional y temáticamente, uniendo las líneas entre el pasado trágico de Brynn y el ataque alienígena de formas que no serán tan elegantes como lo que hizo Shyamalan con elementos similares en Señales, pero que ciertamente llevan a un desenlace intrigante y difícil de olvidar en su ambigüedad.

Nadie podrá salvarte es un muy buen ejemplo del tipo de película de género de altos conceptos y baja escala que parecen no tener cabida actualmente en las salas de cine.

NADIE PODRÁ SALVARTE

Título original: No One Will Save You

Dirigida por Brian Duffield

Escrita por Brian Duffield

Producida por Brian Duffield, Allan Mandelbaum, Tim White y Trevor White

Edición por Gabriel Fleming

Dirección de fotografía por Aaron Morton

Banda sonora compuesta por Joseph Trapanese

Elenco: Kaitlyn Dever, Zack Duhame, Geraldine Singer, Dane Rhodes, Daniel Rigamer, Lauren L. Murray, Dari Lynn Griffin, Elizabeth Kaluev, Evangeline Rose