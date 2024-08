“Mejor no decirlo” ofrece charlas con elegancia y humor

Mercedes Morán interpreta en “Mejor no decirlo” a una mujer que no teme decir de frente lo que opina e incluso reconocer cuando no tiene una opinión formada respecto a un tema.

Lea más: “Mejor no decirlo”: una comedia para hablar sin tapujos

Imanol Arias, por su parte, da vida a un hombre mucho más comedido al hablar, pero que tampoco tiene reparos en señalar a su mujer cuando sus comentarios se han pasado de la raya.

Se trata de una comedia distinta a las de enredos, que son las que generalmente suelen llegar desde Argentina. Esta, escrita por Salomé Lelouch y dirigida por Claudio Tolcachir, nos presenta a un amor maduro, en diversas situaciones cotidianas, conversando sobre el cambio climático, el feminismo, el VIH, la maternidad subrogada y también sobre los secretos familiares.

Es un deleite ver la interacción entre estos grandes actores, en medio de una escena minimalista que se adapta a los diferentes escenarios y situaciones.

La última función será hoy a las 19:00 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) y las entradas están a la venta en Ticketea.