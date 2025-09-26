“The Paper”: la heredera de The Office que satiriza el mundo de las redacciones

La serie se sitúa en Toledo, Ohio, en el “Toledo Truth Teller”, un diario que alguna vez fue gigante y ahora apenas respira. El mismo equipo de documentalistas que nos dio las joyas de Dunder Mifflin ahora sigue a este periódico moribundo que sobrevive gracias a reporteros voluntarios y un par de soñadores que todavía creen en el periodismo de verdad. Spoiler: las risas llegan cuando ese idealismo choca contra la dura realidad de clickbait y presupuestos en coma.

El que se carga al hombro el peso del periódico es Domhnall Gleeson como Ned Sampson, un exvendedor de papel higiénico que ahora quiere devolverle el brillo al Truth Teller. Su visión romántica de la prensa se estrella con la editora gerente, Esmeralda Grand (una genial Sabrina Impacciatore), que prefiere llenar la web con cables baratos y titulares diseñados para el algoritmo. Esa guerra editorial es la gasolina de los primeros episodios.

El cast está bien armado: Mare Pritti (Chelsea Frei), exmilitar con ganas de volver a reportear, y Detrick Moore (Melvin Gregg), el vendedor de publicidad más encantador del medio oeste, le ponen carne al drama. Y sí, vuelve Oscar Núñez como Óscar Martínez —ahora contador en Enervate— con una de las mejores bromas meta de la serie: se resiste a que lo filmen otra vez, como si hubiera aprendido algo de la experiencia en Scranton. Ese detalle es oro puro para los fans.

En el fondo, The Paper es un homenaje a la prensa escrita, mostrando su valor histórico y, al mismo tiempo, lo difícil que es no volverse irrelevante en plena era de TikTok. Es una carta de amor y una advertencia: adaptate o morí.

Lo mejor es que The Paper conecta con todas las generaciones: los que recuerdan comprar el diario en papel y los que solo consumen noticias por redes. Con humor filoso, la serie hace un análisis social que explica mucho de la confusión y las tensiones de nuestra actualidad. Entre chistes y silencios incómodos, te hace pensar en el rol de los medios, las nuevas audiencias y el choque cultural entre lo tradicional y lo digital.

El show no solo te hace reír; también te deja pensando en cómo consumimos noticias hoy y qué tan importante es que existan medios que todavía intenten contar historias que importen.

Si te gustan las series que mezclan humor, crítica social y personajes que podrían ser tus compañeros de trabajo, dale play. The Paper es como una buena crónica: te informa, te entretiene y te deja esperando la próxima entrega.

Ficha técnica: “The Paper”

Calificación: 4/5

Título original: The Paper

Género: Comedia, Falso Documental (Mockumentary)

Formato: Serie de TV

Creador/es: Greg Daniels, Michael Koman

País de origen: Estados Unidos

Idioma original: Inglés

Plataforma de emisión: Peacock - HBO

Temporadas: 1 (segunda temporada confirmada)

Episodios: 10 (temporada 1)

Duración de los episodios: 30 minutos aprox.

