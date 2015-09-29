“Magic Mike XXL”: el “after party”

Personalmente tenía un problema fundamental con la idea de Magic Mike XXL: no pensaba que necesitara existir. Después de todo, su predecesora, aquella grata sorpresa de 2012 en la que el gran Steven Soderbergh dirigía a un Channing Tatum que contaba una historia parcialmente basada en su pasado como “stripper” era una película bastante completa, una interesante mezcla de drama y comedia, melancolía y energía con un final bastante satisfactorio y definitivo.

No era una historia que necesitara continuar, y era difícil imaginar una continuación que hiciera algo más que simple y llano “fan service”, proveer alguna excusa poco disimulada para volver a ver a Tatum y compañía presentar sus cuerpos perfectos en el escenario. Habiendo visto finalmente Magic Mike XXL, puedo decir que estaba en lo correcto: esta película no necesitaba existir y es impulsada por una excusa transparente para poner más abdominales, pectorales, bíceps y demás músculos en pantalla al ritmo de rock ochentoso, pop noventoso y hip hop de la década pasada.

Es todo eso. Y es una de mis películas favoritas del año.

Tres años han pasado desde que Mike (Channing Tatum) se retiró abruptamente del mundo del “entretenimiento masculino” para seguir su sueño de crear una empresa de muebles. Su relación romántica del filme anterior se derrumbó, así que se dedica en cuerpo y alma a su nuevo trabajo, hasta que vuelve a encontrarse con sus nuevos compañeros, los “Reyes de Tampa”, quienes luego de que su líder Dallas los abandonara decidieron también retirarse, pero no antes de un último gran show en una importante convención.

Hay que respetar el descaro con que la película establece su premisa/excusa y explica las notables ausencias de personajes clave de la película anterior: Brooke dejó a Mike, y Dallas se fue a China con Adam “el Chico”, así que la ausencia de Matthew McConaughey y Alex Pettyfer queda justificada sin demasiados enredos y Mike tiene luz verde para simplemente subirse al vehículo con Ken (Matt Bomer), Richie (Joe Manganiello), Tito (Adam Rodríguez), Tarzan (Kevin Nash) y Tobias (Gabriel Iglesias) e irse a bailar de nuevo.

Como la película de Jon Favreau Chef, que no tuvo pudor en hacer que dos terceras partes de su duración sean un simple viaje de diversión, comida y música casi sin conflicto dramático, Magic Mike XXL deja de lado cualquier cosa que se interponga en el camino del goce visual y auditivo. Si la primera Magic Mike, con su mezcla más heterogénea de drama y comedia – y hay que decirlo, las partes dramáticas del filme de Soderbergh eran las más débiles – era como la gala de alguna premiación, Magic Mike XXL es como el “after party”, donde el objetivo es simplemente pasarla bien.

Pero que el filme sea ligero en drama no quiere decir que carezca de inteligencia o que no tenga cosas interesantes que decir sobre sus personajes. De hecho, el filme hace un buen trabajo en la caracterización de sus protagonistas, quienes enfrentan la idea de un futuro inmediato sin hacer lo que son tan buenos haciendo; todos se preguntan “¿después de esto, qué?”, y algunos como Richie no tienen una respuesta definitiva. También hay una minúscula sub-trama sobre la naciente relación entre Mike y una joven (Amber Heard) que podría o no ser depresiva, pero se queda en poco más que un anexo, simplemente para subrayar la metáfora de “strippers” como sanadores que la película ya dejó bien clara mucho antes.

No, la película tiene perfectamente claro dónde está el centro de su atención, y es en el escenario, en medio de una multitud de mujeres y una lluvia de billetes, ante el resplandor de las luces y el sonido de alguna sugestiva canción. De nuevo, con admirable descaro, la película no tiene problema en sacar de la nada un número de baile en la tienda de una gasolinera – probablemente uno de los momentos más memorables del filme – o efectivamente clavar freno a la trama de la película para pasarse unos buenos 15 minutos explorando una literal mansión de “strippers”. Y cada uno de estos momentos son visualmente impresionantes, hilarantemente divertidos, o ambas cosas; hay mucha creatividad en estos números musicales, acompañada por actores talentosos y carismáticos. La presentación final es un momento particularmente triunfante en su variedad e ingenio.

El filme no carece de problemas. A pesar de haber probado una y otra vez ser un actor de gran versatilidad, Channing Tatum hace un trabajo más bien poco memorable con Mike siempre que no está bailando, lo que probablemente es más que nada a causa de que Mike es “el serio” en contraste con sus más unidimensionales pero más únicos y memorables colegas; Joe Manganiello se roba la película. Esto es incluso más notable cuando la película empieza a introducir nuevos y coloridos personajes como Andie McDowell como una despechada dama sureña y una Jada Pinkett-Smith que al principio hace pensar que Quentin Tarantino se metió a añadir al guión una combinación de sus mujeres de color a lo “blaxploitation” – digamos, Pam Grier en Jackie Brown, Vivica A. Fox en Kill Bill y la DJ radial de Death Proof – y nadie se dio cuenta.

Hay algunas otras cosas que no funcionan del todo, como la ya mencionada sub-trama con Amber Heard, pero los defectos del filme quedan canel ultimo amorcelados por el ruido y los flashes de cada número musical. Es una contagiosa celebración de la sexualidad que solo requiere a su público, como a las espectadoras de los shows de Mike y los suyos, que se deje llevar.

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MAGIC MIKE XXL

Dirigida por Gregory Jacobs

Escrita por Reid Carolin

Producida por Channing Tatum, Gregory Jacobs, Reid Carolin y Nick Wechsler

Edición por Steven Soderbergh

Dirección de fotografía por Steven Soderbergh

Elenco: Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Kevin Nash, Adam Rodríguez, Gabriel Iglesias, Jada Pinkett-Smith, Donald Glover, Amber Heard, Andie McDowell, Stephen Boss, Elizabeth Banks y Michael Strahan