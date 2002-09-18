Retrospectiva sobre el “cine de ensayo” de Alexander Kluge



El filme nos presenta a Ferdinand Rieche, un antiguo comisario de la policía que ahora es director de seguridad de una gran empresa. Fue expulsado de la policía por haberse mostrado diligente donde no debía y por no haber presentado la obediencia debida. Pero en su nueva función se vuelve mucho más duro de lo que debería ser. El filme recibió el Premio de la Crítica en el Festival de Cannes de 1976.



Esta película es una experiencia ‘‘comercial’’ de Kluge, considerando sus otras películas, aunque no tuvo un éxito de taquilla, según nos comentó Pauls, subdirector del suplemento cultural del diario argentino Página/12 y que es un experto en la obra del cineasta alemán.



‘‘En su obra siguió una evolución contraria a la que siguieron sus colegas. Mientras sus compañeros del Nuevo Cine Alemán fueron de películas muy herméticas a películas de ficción más digeribles, Kluge se volvió cada vez más radical. El suyo es un cine de ensayo en el que se desarrolla una tensión muy fuerte entre el documental y la ficción. En sus filmes utiliza mucho material documental de archivo. Introduce a sus personajes de ficción en actos reales. Presenta en todo tiempo la ficción en el plano y la historia en el contraplano, o viceversa’’, señala Pauls.

El crítico de cine cree que la preocupación principal de Kluge es analizar cómo los hombres pueden ser dueños de su propia experiencia. Así, expropia a la gente de su experiencia, tal como hace la sociedad y a la vez presenta como puede la gente volver a recuperarla.



Pauls comenta también que Kluge es un discípulo del filósofo Theodor Adorno, de la llamada Escuela de Frankfurt. Y ha sido Adorno quien lo introdujo al cine. Le pidió a Fritz Lang que le aceptara como pasante durante el rodaje de la película ‘‘La tumba hindú’’, en 1958. Kluge tenía 27 años y fue testigo de cómo Lang actuaba como un pelele ante su productor. Esa primera experiencia fue muy importante para él porque le permitió ver de cerca como funcionaba el negocio del cine.



Luego, en los sesenta, se convertiría en el ideólogo del Manifiesto de Oberhausen, que marca la independencia autoral de los cineastas alemanes. Como abogado que era, diseñó todas las cuestiones legales. En los años setenta era el que legislaba sobre las relaciones entre la televisión y el cine. Hoy en día está retirado de la pantalla grande, pero produce programas de televisión, amparado en una legislación, que dice que los canales deben destinar espacio a los programas culturales en horario central.