¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana trae a consolas de videojuegos y PC la muy esperada nueva entrega de la aclamada serie de juegos de acción Mafia, un nuevo título de pelea basado en el mundialmente exitoso anime Demon Slayer y varias compilaciones y relanzamientos de clásicos de arcade.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (martes 5)

Desarrolladores: CyberConnect2

Distribuidores: Sega

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un nuevo juego de lucha y acción basado en el mundialmente exitoso manga y anime Demon Slayer de Koyoharu Gotouge, que adapta los eventos de la primera temporada de la serie animada y la película Mugen Train y permite al jugador encarnar al cazador de demonios Tanjiro y a otros personajes en batallas cooperativas o competitivas.

Apex Legends en Switch 2 (martes 5)

Desarrolladores: Respawn Entertainment

Distribuidores: Electronic Arts

Plataforma: Nintendo Switch 2

Llega la versión para la nueva consola Switch 2 de Nintendo del popular juego gratuito de disparos Apex Legends, un “hero shooter” que incorpora mecánicas de “battle royale”.

The House of the Dead 2: Remake (jueves 7)

Desarrolladores: MegaPixel Studio

Distribuidores: Forever Entertainment

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un “remake” del clásico de disparos The House of the Dead 2 de Sega, que recrea con gráficos modernos la incursión de un agente secreto en una mansión infestada por zombis y otras criaturas monstruosas.

Ritual of Raven (jueves 7)

Desarrolladores: Spellgarden Games

Distribuidores: Team17

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un colorido y relajado simulador de agricultura y vida diaria con un giro narrativo, en el que el jugador toma el papel de un joven hechicero que debe cultivar hierbas mágicas mientras resuelve problemas místicos para sus vecinos.

Tiny Bookshop (jueves 7)

Desarrolladores: Neulodic Games

Distribuidores: Skystone Games

Plataforma: Windows

Un juego de simulación en el que el jugador debe administrar una pequeña librería mientras va conociendo la historia de su pueblo y las de sus vecinos.

Gradius Origins (jueves 7)

Desarrolladores: Konami

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una compilación de los clásicos de arcade originales de la legendaria serie de juegos espaciales de disparos Gradius de Konami, en sus distintas versiones.

Operation Night Strikers (jueves 7)

Desarrolladores: M2

Distribuidores: Taito

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Una compilación de cuatro clásicos de disparos de la compañía japonesa Taito: Operation Wolf (1987), Operation Thunder Bolt (1988), Night Striker (1989) y Space Gun (1990).

Mafia: The Old Country (viernes 8)

Desarrolladores: Hangar 13

Distribuidores: 2K

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La cuarta entrega de la saga de juegos de acción Mafia es una precuela que trascurre a inicios del siglo XX en Sicilia, Italia, y sigue el ascenso de un joven trabajador de esa región italiana en los rangos de la mafia local. Al igual que los otros juegos de la serie, The Old Country presenta un mundo abierto, aunque con una progresión más linear que el más reciente Mafia III.