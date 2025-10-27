¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Como es de esperar en la semana de Halloween, un número interesante de juegos de terror llegan a consolas y PC esta semana, que también trae el muy anticipado nuevo juego de The Outer Worlds y relanzamientos de títulos de Mortal Kombat y Dragon Quest.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Beneath (martes 28)

Desarrolladores: Camel 101

Distribuidores: Wired Productions

Plataforma: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror sobrenatural y disparos en primera persona con una historia inspirada en los clásicos literarios de H.P. Lovecraft. El jugador encara a un buzo que se ve atrapado en una instalación en el fondo del océano que ha sido invadida por criaturas de pesadilla, y debe sobrevivir con escasa munición mientras un horror que podría destruir el mundo comienza a emerger.

Death by Scrolling (martes 28)

Desarrolladores: Terrible Toybox

Distribuidores: MicroProse

Plataformas: Windows, Mac, Linux

Lo nuevo de Ron Gilbert, creador de la legendaria saga de juegos de aventura Monkey Island, es un juego en el que el jugador debe moverse constantemente hacia arriba en la pantalla, evitando enemigos y una pared de fuego que se le acerca constantemente, mientras el protagonista junta dinero para pagar para ser transportado al paraíso.

Silly Polly Beast (martes 28)

Desarrolladores: Anji Games

Distribuidores: Top Hat Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de acción y terror de perspectiva isométrica en el que el jugador encarna a una adolescente que cae a un infierno subterráneo del que debe escapar no solo combatiendo, sino descubriendo los secretos ocultos de ese inframundo.

Wreckreation (martes 28)

Desarrolladores: Three Fields Entertainment

Distribuidores: THQ Nordic

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego creador por exdesarrolladores de la legendaria serie de juegos de carreras Burnout. Se trata de un juego de conducción de mundo abierto con énfasis en contenido creado por usuarios, que pueden crear sus propios circuitos y modos de juego, y compartirlos en línea.

Simon the Sorcerer: Origins (martes 28)

Desarrolladores: Smallthing Studios

Distribuidores: ININ Games

Plataformas: Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una precuela de la serie de juegos de aventura “point and click” Simon the Sorcerer, que comenzó en 1993. Este nuevo título muestra el primer contacto de Simon con el mundo mágico, en una aventura creada a partir de miles de dibujos hechos a mano.

Ire: A Prologue (martes 28)

Desarrolladores: ProbablyMonsters

Plataforma: Windows

Un juego de terror en primera persona que trascurre en 1986 y sigue a una mujer atrapada en una instalación marina en el Triángulo de las Bermudas, quien busca a su padre desaparecido y debe escapar de un monstruo que la acecha constantemente por los pasillos de la estructura.

The Outer Worlds 2 (miércoles 29)

Desarrolladores: Obsidian Entertainment

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La secuela del aclamado juego de rol en primera persona de 2019 The Outer Worlds, creado por desarrolladores de los títulos originales de la saga Fallout. Esta secuela vuelve a permitir al jugador explorar una colonia intergaláctica dominada por grandes corporaciones y crear un personaje según sus preferencias de juego, con énfasis en combate, sigilo o diálogos, y tomar decisiones que alteran el curso de la narrativa del juego.

Earth vs Mars (miércoles 29)

Desarrolladores: Relic Entertainment

Plataforma: Windows

Un juego de estrategia por turnos en el que el jugador debe guiar a las fuerzas de la Tierra en una guerra contra invasores de Marte, creando criaturas híbridas de humanos y animales para que combatan a los agresores extraterrestres.

ARC Raiders (jueves 30)

Desarrolladores: Embark Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un nuevo juego de disparos de “extracción” en línea - juegos en que la meta es que un grupo de jugadores no solo combata entre sí, sino también logre escapar del mapa, al estilo de Escape from Tarkov o Hunt: Showdown –. Este juego trascurre en un futuro en el que la superficie de la Tierra se ha vuelto inhabitable y exploradores que se atreven a salir de bajo tierra deben enfrentar a robots letales.

Mortal Kombat Legacy Collection (jueves 30)

Desarrolladores: Digital Eclipse

Distribuidores: Atari

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una nueva entrega de la serie de “museos digitales” de Digital Eclipse, que compila no solo todos los juegos de la legendaria serie de pelea Mortal Kombat desde el original de 1992 hasta Deadly Alliance (2002) - incluyendo todas las versiones distintas de cada título, desde arcade hasta consolas portátiles como Game Boy – con posibilidad de jugar en solitario o en línea, sino también entrevistas inéditas con los creadores de los juegos, arte y diseños, archivos originales de música y otros documentos que hacen a la historia de una de las series más icónicas de la industria de los videojuegos.

Dragon Quest I y II HD-2D Remake (jueves 30)

Desarrolladores: Artdink

Distribuidores: Square Enix

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un “remake” de los dos primeros titulos de la legendaria saga de juegos de rol Dragon Quest, considerada la serie originaria de los juegos de rol japoneses e inspiración directa de juegos futuros como la saga Final Fantasy.

Stray Children (jueves 30)

Desarrolladores: Onion Games

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un nuevo juego de rol de los creadores de títulos de culto como Chulip, Moon: Remix RPG Adventure o Rule of Rose. Se trata de una aventura en la que un joven es transportado a un mundo de fantasía habitado solo por niños y monstruos que buscan devorarlos. El combate por turnos permite no solo atacar, sino también dialogar con los enemigos.

Asterix y Obelix: Misión Babilonia (jueves 30)

Desarrolladores: Microids

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un nuevo juego de plataformas en 2D basado en los icónicos personajes de los cómics Asterix y Obelix de Albert Uderzo y Rene Goscinny. En esta aventura, los guerreros galos se enfrentan a los romanos en la lejana Babilonia.

Majogami (jueves 30)

Desarrolladores: Inti Creates

Plataformas: Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un juego de acción en 2D de ritmo vertiginoso en el que el jugador encarna a una joven mujer que explora un mundo de fantasía acompañada de su padre, que ha sido convertido en una pieza de papel. Armada con una espada, la joven busca la forma de regresar a su padre a la normalidad.

Virtua Fighter R.E.V.O. World Stage (jueves 30)

Desarrolladores: Ryu Ga Gotoku Studio

Distribuidores: Sega

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un relanzamiento para consolas de la actual generación de Virtua Fighter 5 R.E.V.O., a su vez un “remake” - a cargo de los creadores de la saga Yakuza – del más reciente juego de la saga de lucha Virtua Fighter, pionera de los juegos de pelea en 3D.

Tales of Xillia Remastered (viernes 31)

Desarrolladores: Dokidoki Grooveworks

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un relanzamiento para consolas modernas del clásico juego japonés de rol Tales of Xillia, el juego 13 en la venerada saga Tales. Lanzado originalmente en 2011, el juego era exclusivo de PlayStation 3 hasta ahora.