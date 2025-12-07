¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Skate Story (lunes 8)

Desarrollador: Sam Eng

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un juego que combina skateboarding con una historia de fantasía sobrenatural, que pone al jugador en la piel de un demonio que debe recorrer el Inframundo a bordo de una patineta para cumplir un pacto para ganar su libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Angeline Era (lunes 8)

Desarrolladores: Analgesic Productions

Plataformas: Windows, Mac

Un juego de rol y acción que emula la estética de clásicos de la década de 1990 y trascurre en un mundo habitado por humanos, monstruos y criaturas angélicas.

Microsoft Flight Simulator 2024 en PlayStation (lunes 8)

Desarrolladores: Asobo Studio

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataforma: PlayStation 5

La saga de aviación Microsoft Flight Simulator llega por primera vez a una consola PlayStation con el lanzamiento de una versión para PS5 de la más reciente entrega de esta serie de simuladores realistas de vuelo, que permiten recorrer por aire, con todo tipo de aeronaves, una recreación a escala real de todo el planeta Tierra.

Unbeatable (martes 9)

Desarrolladores: D-Cell Games

Distribuidores: Playstack

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un título que combina aventura narrativa con mecánicas de juegos de ritmo y sigue la historia de un grupo de jóvenes rebeldes que intentan hacer música en un futuro en el que eso está prohibido.

Death Howl (martes 9)

Desarrolladores: The Outer Zone

Distribuidores: 11 Bit Studios

Plataforma: Windows

Un juego “deckbuilder” - con combate basado en cartas – en el que el jugador debe preparar y personalizar su mazo para luchar contra criaturas monstruosas en un mundo espiritual, mientras sigue la historia de una madre que intenta devolverle la vida a su hijo fallecido.

Milano’s Odd Job Collection (martes 9)

Desarrolladores: Implicit Conversions

Distribuidores: Xseed Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un clásico lanzado originalmente en la primera PlayStation y exclusivamente en Japón llega por primera vez al resto del mundo. El juego sigue a una niña que, por una serie de coincidencias, queda sola en casa de su tío y debe realizar distintos trabajos – presentados como minijuegos – durante 40 días.

NeverAwake Flashback (miércoles 10)

Desarrolladores: Neotro

Distribuidores: Phoenixx

Plataforma: Windows

Una secuela del juego de terror y disparos de 2022 NeverAwake, que sigue a una niña que se adentra en sus propias pesadillas y hace frente a sus miedos tomando la forma de una bruja.

Code Violet (viernes 12)

Desarrolladores: TeamKill Media

Plataforma: PlayStation 5

Un juego de acción y terror en tercera persona que trascurre en un futuro post apocalíptico y tiene como protagonista a una mujer que debe sobrevivir y escapar de una instalación científica donde intentos de resolver una crisis de esterilidad con experimentos de manipulación temporal han causado que el lugar sea devastado por monstruosos dinosaurios.

Terminator 2D: No Fate (viernes 12)

Desarrolladores: Bitmap Bureau

Distribuidores: Reef Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de disparos en 2D basado en la legendaria saga de películas de ciencia ficción Terminator, que emula a clásicos de arcade basados en esos filmes. El juego recrea los eventos de Terminator 2, poniendo al jugador en control de Sarah Connor o el robot T-800 mientras intentan frustrar los planes de conquista global de la inteligencia artificial Skynet.