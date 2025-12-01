Cine y TV
01 de diciembre de 2025 - 09:06

¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Metroid Prime 4 Beyond
"Metroid Prime 4: Beyond" se lanza esta semana en las consolas Switch de Nintendo.Nintendo

El primer juego de la saga “Metroid Prime” en casi 20 años se lanza en una semana que incluye también acción de Marvel, el nuevo “Octopath Traveler” e intrigantes videojuegos de terror.

Por ABC Color

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Marvel Cosmic Invasion (lunes 1)

Marvel Cosmic Invasion

Desarrolladores: Tribute Games

Distribuidores: Dotemu

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un “beat ‘em up” en 2D al estilo clásico que permite a los jugadores – en solitario o en modos multijugador - controlar a uno de un total de 15 icónicos personajes de Marvel mientras pelean para salvar a la Tierra de una amenaza cósmica.

Sleep Awake (martes 2)

Sleep Awake

Desarrolladores: Eyes Out

Distribuidores: Blumhouse Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror en primera persona que trascurre en un futuro post apocalíptico en el que las personas desaparecen mientras duermen, por lo que una facción lleva adelante peligrosos experimentos para lograr que los humanos puedan mantenerse despiertos de forma permanente.

Red Dead Redemption en consolas de nueva generación (martes 2)

Red Dead Redemption

Desarrolladores: Rockstar San Diego, Iron Cast Games y Double Eleven

Distribuidores: Rockstar Games

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, iOS, Android

Una década y media después de su lanzamiento original, el aclamado juego “western” de mundo abierto Red Dead Redemption, de Rockstar Games, llega a consolas de la presente generación y a dispositivos móviles. El juego pone al usuario en la piel del forajido John Marston, quien busca vengarse de sus antiguos compañeros de pandilla en una sangrienta odisea.

Let it Die: Inferno (miércoles 3)

Let it Die Inferno

Desarrolladores: Supertrick Games

Distribuidores: GungHo Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Una secuela del juego de acción “roguelike” en tercera persona de 2016 Let it Die. En esta continuación, una entrada al Infierno se ha abierto en la Tierra y el jugador debe explorar sus profundidades para conseguir una gran recompensa.

Metroid Prime 4: Beyond (jueves 4)

Metroid Prime 4 Beyond

Desarrolladores: Retro Studios

Distribuidores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La saga Metroid Prime, la versión en primera persona de los legendarios juegos de plataformas Metroid, regresa 18 años después de su última entrega y pone a la cazarrecompensas espacial Samus Aran en una nueva aventura de supervivencia en un peligroso planeta extraterrestre. El juego fue creado por Retro Studios, desarrolladores de los juegos originales de la línea Prime, lanzados en las consolas Gamecube y Wii entre 2002 y 2007.

Octopath Traveler 0 (jueves 4)

Octopath Traveler 0

Desarrolladores: Square Enix y DokiDoki Grooveworks

Distribuidores: Square Enix

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una precuela del aclamado juego de rol Octopath Traveler que retiene la versión modernizada del combate por turnos clásico del género que ostentaban los dos juegos anteriores de la serie. Esta nueva entrega permite al jugador crear su propio personaje protagonista, además de introducir nuevas mecánicas como granjas y construcción de pueblos.

Routine (jueves 4)

Routine

Desarrolladores: Lunar Software

Distribuidores: Raw Fury

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror y ciencia ficción en primera persona en el que el jugador encarna a un astronauta varado en una base en la Luna que ha sido devastada por robots hostiles a los que el protagonista debe combatir mientras busca la forma de escapar.

Blood: Refreshed Supply (jueves 4)

Blood Refreshed Supply

Desarrolladores: Monolith Productions y Nightdive Studios

Distribuidores: Atari y Warner Bros. Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “remaster” del clásico de disparos en primera persona de 1997 Blood, en el que el jugador encarna a un pistolero inmortal que busca vengarse de un culto demoniaco.