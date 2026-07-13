Lanzamientos de videojuegos: ¿Qué vamos a jugar esta semana?

Estos son algunos de los videojuegos que llegan esta semana a PC o consolas:

Ascend to Zero (lunes 13)

Un frenético ‘roguelike’ de acción en el que el jugador tiene el poder de manipular y detener el tiempo para enfrentar hordas de enemigos robóticos y, a la par, ir acumulando mejoras y nuevas habilidades.

The Incident at Galley House (martes 14)

Una aventura narrativa de deducción en la que el jugador se adentra en una mansión en la que décadas atrás ocurrió una atrocidad y, armado con un dispositivo que le permite ver y oír ecos del pasado, debe esclarecer el misterio.

D-topia (martes 14)

Una aventura narrativa de ciencia ficción en la que el jugador debe resolver numerosos acertijos mientras encarna a un técnico que debe mantener el funcionamiento de una inteligencia artificial que controla un utópico complejo residencial.

The Mound: Omen of Cthulhu (miércoles 15)

Un juego de terror multijugador en primera persona inspirado en los relatos de H.P. Lovecraft, en el que hasta cuatro jugadores pueden hacer equipo para explorar una jungla infestada por horrores cósmicos. Se trata del nuevo juego del estudio chileno ACE Team, creador de la trilogía Rock of Ages.

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Denshattack! (miércoles 15)

Un vertiginoso e irreverente juego de plataformas que pone al jugador en control de un vagón de tren que debe atravesar un entorno distópico a velocidades de infarto, en una batalla contra una mega corporación inescrupulosa.

Teeto (miércoles 15)

Un colorido juego de plataformas que trascurre en un mundo de animales parlantes y objetos inanimados que han cobrado vida. Un conejo científico crea una criatura para ayudarla a recorrer el mundo y recolectar a sus otras creaciones, que se han perdido.

Moss: The Forgotten Relic (jueves 16)

Un ‘remake en formato tradicional de los dos juegos de plataformas en 3D de la saga Moss, lanzados originalmente para plataformas de realidad virtual en 2018 y 2022.

The Mermaid Mask (jueves 16)

Una nueva entrega de la serie de aventuras narrativas ‘point and click’ Detective Grimoire, de los creadores del aplaudido juego de terror ‘retro’ Crow Country. El jugador debe deducir la verdad tras el asesinato del capitán de un submarino con una extraña tripulación de sospechosos.

Wreck Runners (jueves 16)

Un juego multijugador de acción en línea en el que equipos de jugadores deben adentrarse y sobrevivir en una isla en el Triángulo de las Bermudas, donde las leyes de la naturaleza se doblan y se rompen, y letales criaturas acechan.

Heave Ho 2 (jueves 16)

La secuela del popular juego de plataformas de 2019 Heave Ho, que permite a hasta cuatro jugadores participar en hilarantes minijuegos en los que la física y la torpeza de los avatares lleva inevitablemente al caos.