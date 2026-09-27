Lanzamientos de videojuegos: Ace Combat y el remaster de Witcher 3 lideran las novedades

Esta semana llegan a PC y consolas de videojuegos la muy esperada nueva entrega de Ace Combat, el ‘remaster’ del clásico de fantasía The Witcher 3: Wild Hunt, la secuela del éxito ‘indie’ de fotografía Toem, lo nuevo de Minecraft, varias propuestas de terror y muchas otras novedades.

Minecraft Dungeons II (martes 29 de septiembre)

La secuela del ‘spin-off’ narrativo de acción de Minecraft, que pone al jugador de nuevo en la piel de un aventurero que se lanza a explorar regiones desconocidas a lo largo de no solo uno, sino dos mundos paralelos.

Toem 2 (martes 29)

La secuela del aclamado juego de fotografía de 2021 Toem propone al jugador una nueva aventura en la que debe explorar un mundo en blanco y negro y utilizar su cámara para resolver acertijos, hallar pistas y documentar las maravillas a su alrededor.

Nivalis Nights (martes 29)

Un juego de simulación que permite al jugador manejar su propio negocio en una oscura ciudad de estética ‘cyberpunk’, mientras conoce a sus peculiares habitantes y entabla amistades y relaciones con ellos.

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered (martes 29)

El aclamado The Witcher 3: Wild Hunt – lanzado originalmente en 2015 – es relanzado en una versión remasterizada con numerosas mejoras gráficas y mecánicas, como anticipo del lanzamiento de su nueva expansión, Songs of the Past, en 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Okko the Exiled (miércoles 30)

Un frenético juego de plataformas en 2D en el que el jugador encarna a un guerrero exiliado que debe abrirse paso entre demonios y otros seres sobrenaturales para derrotar al amo del Inframundo.

Songs of Glimmerwick (miércoles 30)

Un simulador de fantasía en el que el jugador asume el rol de un estudiante en una academia de magia y debe balancear sus estudios con entablar relaciones con sus compañeros y realizar todo tipo de actividades extracurriculares.

End of Abyss (jueves 1 de octubre)

Un juego de terror en el que el usuario se adentra en el laberinto de una instalación submarina abandonada y plagada por monstruos para buscar los secretos que esconde la ruina.

Don’t Fret (jueves 1)

Un peculiar juego musical de terror protagonizado por una guitarra viviente que debe utilizar la música para eludir monstruos y escapar de una academia musical de pesadilla.

RetroSpace (jueves 1)

Una aventura inmersiva de terror retro futurista en el que el jugador debe atravesar una estación espacial distorsionada por los efectos de un agujero negro que ha transformado a sus habitantes en monstruos.

MXGP 26 (jueves 1)

La nueva entrega de la serie anual de simuladores oficial del Campeonato Mundial de Motocross, con todos los circuitos y pilotos de la última temporada.

Ace Combat 8: Wings of Theve (viernes 2)

La muy esperada nueva entrega de la venerada serie de juegos de combate aéreo Ace Combat de Namco pone de nuevo a sus jugadores al mando de aviones de combate reales en medio de una nueva guerra entre los países del mundo ficticio de Strangereal.