Habría “movidas” en asesoría jurídica de la comuna esteña

Fuentes internas de la institución confirmaron que efectivamente la remoción existió. Sin embargo, el jefe de Recursos Humanos, Vidal Vázquez, explicó que el intendente no tomó ninguna determinación pero que se “está conversando”.

Sobre el posible trasfondo de la remoción surgieron rumores de todo tipo. Según los datos, el jefe comunal esperaba mejores resultados del equipo jurídico por lo que determinó los cambios en la institución.

También surgieron rumores de que unos de los asesores jurídicos, Ricardo Romero, también fue removido pero este dato no fue confirmado. Este último fue el que firmó un dictamen, días pasados en el que concluyó que no hay ningún impedimento legal para los aplicativos Uber y Muv para operar en Ciudad del Este y podrían guardar relación con los cambios.