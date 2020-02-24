Concejala María Portillo niega audio sobre plan de amañar licitaciones

En una de las grabaciones se escucha una voz femenina, atribuida a la concejala Portillo Verón, cuando se queja contra el jefe comunal por no disponer la reincorporación de sus operadores políticos desvinculados de la Comuna esteña. También se menciona al concejal Teodoro Mercado (PLRA, efrainista) de pretender la recontratación de sus adherentes en el ente municipal.

En otro audio, la mujer anuncia que tiene prevista una reunión con su hermano diputado Carlos Portillo Verón; además, con la senadora Zulma Gómez y su hijo concejal, Javier Bernal Gómez. “Tenemos unas cuantas licitaciones, y nosotros queremos plantarnos con uno, dos, para dar a nuestros amigos. Y luego decirle a Miguel (Prieto) que estos (por licitaciones) son para nuestros amigos. Pero se suspendió porque Zulma se quedó en Asunción”, se oye en la grabación que pertenecería a la concejala Portillo Verón.

La voz es muy similar a la de la edil Portillo Verón, aunque ella negó que fuera suya. “Con relación a los supuestos audios que se me atribuyen: desmiento todas y cada una de ellas. Al mismo tiempo, aclarar que siempre tuve una excelente relación con el señor intendente Miguel Prieto”, dice una parte del comunicado a la opinión pública que divulgó en las redes sociales.

Asimismo, expresa que se pone en “manos de quien quiera saber la verdad” y que no tiene ”nada que ocultar”. A criterio del presidente del Colegio de Abogados de Alto Paraná (CAAP), Mauro Barreto, la Fiscalía debe investigar los audios filtrados.

Las grabaciones comprometen, además de la concejala Portillo, a la senadora Zulma Gómez (PLRA, llanista), Carlos Portillo (PLRA, efrainista) y al concejal Javier Bernal (PLRA, llanista).