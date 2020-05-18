Municipalidad de CDE denunciará a exdirector de Recaudaciones por faltante de G. 270 millones

Romero Fatecha comentó que en febrero de este año el intendente Miguel Prieto dispuso que se practique una auditoría en la dirección de Recaudaciones, en ese entonces a cargo de Wilson Dos Santos. Se analizaron 10 expedientes que arrojaron como resultado un millonario faltante. “Tenemos aproximadamente un faltante de G. 270 millones en solo 10 expedientes, la municipalidad en ese periodo recibió como 5.000 expedientes, pero aleatoriamente se eligieron 10 y esos 10 expedientes resultaron en un faltante de 270 millones”, explicó el abogado.

Agregó que el pasado 8 de mayo, a través de una resolución, el jefe comunal ya había dispuesto a la asesoría jurídica entablar la denuncia, que se estaría formalizando mañana.

Wilson Dos Santos es una de las personas a quien se les escucha en una serie de audios en los que se planea sacar al intendente Miguel Prieto de la institución municipal y apoderarse de las direcciones donde se manejan recaudaciones.

