Extrabajadores excluidos del pago de deuda en la comuna esteña anuncian movilizaciones

Rogelio Núñez, miembro de SITRAMCDE explicó que llaman a una conferencia de prensa para el lunes, a fin de refutar los argumentos de Prieto para la revocación de un acuerdo que tenían para el cobro de salarios caídos y otros beneficios laborales como finiquito de una serie de juicios.

´´Están propagando medias verdades y queremos refutar eso. Por otro lado estamos prestos para realizar movilizaciones y otras acciones en todas instancias, para recuperar estos derechos que están siendo pisoteados´´, expresó.

Los miembros del citado sindicato comenzaron a movilizarse luego de que ayer el intendente Prieto revelara que revocó una resolución de su antecesora Sandra McLeod, mediante el cual habría reconocido una millonaria deuda de más de G.156.000 millones.

Esta deuda formaba parte de una serie de pleitos judiciales, pero varios de ellos estaban caducados, según alegan desde la municipalidad. No obstante, se reconoce una deuda de G. 19.000 millones que será pagada por la comuna.

