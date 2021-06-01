Extienden prórroga de pago de impuestos sin multas, en CDE

De esta manera, se posibilita una flexibilidad para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias, considerando los efectos de la crisis económica sanitaria que afecta a la mayoría de los sectores.

La resolución obedece a lo previsto en la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal que en materia de administración general dispone que es competencia de la intendencia municipal providenciar los actos y mecanismos tendientes a mejorar el funcionamiento administrativo de la institución. Como así también brindar facilidades a los contribuyentes para el pago de impuestos y tasas.

Por tanto, se encomienda a la Dirección de Recaudaciones realizar a través de sus unidades competentes todos los actos administrativos correspondientes para el cumplimiento de la resolución.

Además de estas consideraciones hacia los contribuyentes se busca potenciar la confianza ciudadana con la puesta en vigencia del impuestómetro que posibilita la transparencia, ya que en 30 segundos actualiza en pantalla el pago en caja, además de visibilizar los registros del día, mes y año.

