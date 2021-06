Filman a agente de Patrulla Caminera cuando pedía coima para liberar vehículo sin chapa

En la grabación viralizada en las redes sociales se observa a un agente de la Patrulla Caminera sobre la ruta, y se escucha cuando daba instrucciones a un automovilista en infracción para efectuar un giro a un tercero para ser liberado.

En un momento dado, el automovilista propone al uniformado transferir G. 500.000 a su línea telefónica, pero la idea no fue aceptada por el agente. “Yo no puedo recibir, no tenemos número para recibir. Ese es nuestro problema; o sino te voy a decir girame en mi número, te suelto y te vas”, afirmó.

El subjefe regional de la Patrulla Caminera, Mario Von Lepel, indicó que la institución no percibe el pago de la multa a través de giros y que el infractor debe abonar en la sede de la entidad.

Consultado sobre el vídeo viralizado, trató de justificar al agente y alegando que no pedía dinero. Añadió que el infractor quedó retenido y deberá abonar una multa de diez jornales por circular sin chapa.