Familiares de Raquelita ponen en duda imparcialidad de perito

El tribunal unipersonal de la magistrada Flavia Recalde designó al doctor Pablo Lemir para actuar como perito en el marco del juicio del caso de la joven Raquelita, quien se sometió a una cesárea el 3 de enero del 2020 y que a raíz de ese procedimiento sufrió una hipoxia cerebral, quedando en estado vegetativo. En tanto el menor sufrió quemaduras.

La familia de la afectada presentó una querella por lesión culposa en contra de la ginecóloga Rosana Nikonchuk y la pediatra Griselda Sánchez.

Edilberto Miranda, hermano de la joven, indicó que el pasado miércoles el doctor Lemir presentó su informe ante el Tribunal, en el cual apunta toda la responsabilidad de lo ocurrido al anestesiólogo, el doctor Rodolfo Ritter, quien no fue llevado a juicio porque llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia. “En ese entonces nos vimos en una situación económica insostenible para salvar la vida de mi hermana”, explicó sobre los motivos que llevó a la familia a concretar el acuerdo.

Sin embargo, agregó que hay responsabilidad por parte de las doctoras, por lo que entablaron el proceso judicial. “Mi hermana no había llegado de urgencia, entonces estuvo mucho tiempo con la ginecóloga, quien no le preparó para la cirugía. Ellos alegan que hubo una supuesta urgencia, aunque hubiera existido la urgencia hay procedimientos exclusivos de la ginecobstetra que se omitieron y por eso la gravedad, por más que se haya complicado el momento de la anestesia si esos pasos la doctora Nikonchuck hubiera realizado las secuelas no iban a ser tan graves o tal vez ni siquiera habrían secuelas”, dijo.

Con respecto a la pediatra refirió que su sobrino sufrió quemaduras de segundo grado. “La pediatra es la única responsable de eso y no hay como esconder”, aseveró.

Añadió que la actuación del doctor Lemir era tener un parecer neutral con respecto al caso, ya que forma parte del Ministerio Público, sin embargo surgieron algunos elementos que hacen sospechar a la familia de la imparcialidad del informe médico.

La semana pasada el forense se constituyó en la vivienda de la joven Raquel para una inspección a fin de responder los puntos de la pericia, no obstante los familiares se vieron sorprendidos cuando se enteraron que llegó en el mismo vehículo que la abogada de la defensa, Mirta García.

“Estacionaron a una cuadra y media en una calle perpendicular a la nuestra, primero llegó Lemir con la otra perito y dos a tres minutos después llegó la abogada, entonces evidentemente estaban escondiendo algo, no querían que nosotros veamos que estaban juntos. Eso ya nos causó duda, además de que Lemir mintió, dijo que vino en taxi”, relató.

Edilberto siguió contando que luego se enteraron de que el forense tenía relación laboral con la empresa jurídica, de la que forma parte la defensa, participando de charlas sobre mala praxis, organizada por la firma.

Una embarazada feliz que terminó en estado vegetativo

“Cuando el testigo va a declarar siempre se le pregunta si le conoce a las partes, uno puede decir que si o que no, siempre en base a la verdad y Lemir en ningún momento mencionó esa relación que ellos tienen. En la página de la empresa hay fotos que prueban de la existencia de ese vínculo laboral”, cuestionó.

En otro momento manifestó que la venida del forense tuvo un costo, cuyo valor fue pagado en un 50% por la familia y la contraparte se hizo cargo de la otra mitad. “Nosotros prácticamente fuimos ahí estafados porque pagamos para tener un perito neutral, pero eso no ocurrió”.

En tanto, el abogado querellante Albino Ramírez mencionó que harán saber sobre estos antecedentes al Tribunal para que tenga en cuenta al momento del juzgamiento.

Tribunal verifica situación de joven en estado vegetativo y prosigue juicio contra médicas

Sobre los cuestionamientos, el doctor Pablo Lemir refirió que si fue hasta la casa de la joven en el vehículo de la abogada García, teniendo en cuenta que estaba recabando datos junto con la perito presentada por la defensa, en el Sanatorio Central, donde ocurrieron los hechos. “Una vez que terminamos el trabajo teníamos que ir a la casa, yo no tenía vehículo como dicen allá me colé de ‘carona’, nos bajamos en la esquina porque no sabíamos exactamente el domicilio y nos fuimos caminando”.

Médicos de CDE se niegan a conformar junta para pericia

En cuanto al otro punto dijo que sí brindó charlas para esa empresa así como lo hace para las facultades en su carácter de docente, que una prestación de servicios como cualquier otro. “Eso no hace que tenga una relación de amistad o una relación de dependencia es una actividad privada”, puntualizó.

Expuso que eso no altera que la junta dictaminó que hubo una falla del punto de vista médico, con respecto a la paciente.

Esta tarde prosigue el juicio a las acusadas en el Poder Judicial de Ciudad del Este.