Matan a un hombre y dejan su cuerpo tendido en plena calle

CIUDAD DEL ESTE. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado cerca de la medianoche, tendido en una calle de la fracción Vista del Lago, zona del ex Km 8 Acaray. El cadáver presentaba un disparo en el rostro. Al momento del hallazgo no portaba documentos personales, por lo que no pudo ser identificado,