Supuesto líder de banda niega participación en secuestro de Sandra Maceda

Germán Barreto Ocampos mencionó que trabajaba en una construcción en su domicilio, ubicado en la colonia Guaraní, cuando fue detenido por los agentes policiales del Departamento Antisecuestro. “Me agarraron y me alzaron. Me preguntaron dónde estaba la señora”, relató.

Según el presunto líder de la banda, los policías le llevaron hasta el lugar de cautiverio de Sandra Maceda Rubert y él no sabía que la mujer se encontraba en una selva en las cercanías de su casa.

La Policía informó que Barreto Ocampos está vinculado al secuestro, ya que su número de teléfono fue usado para la comunicación con los familiares de la víctima. El chip se encontró en su poder y Barreto Ocampos habría conducido a la comitiva fiscal-policial hasta el lugar del cautiverio.

El principal sospechoso negó la comunicación desde su celular. “Ahí tienen los celulares y los registros”, agregó.

Con relación al hecho, también fue arrestada a su pareja Blanca González, su hijo Hernán Barreto González y otro hijo adolescente de 17 años, mientras que su cuñado Pablo González se encuentra prófugo. Una sexta persona sospechosa, que aparece en la red de llamadas en las comunicaciones, aún no fue identificada.

Rescatan sana y salva a brasileña secuestrada en Mbaracayú

El secuestro se produjo la tarde del sábado pasado en las inmediaciones de la residencia de Maceda Rubert cuando realizaba una caminata. Los captores pidieron el pago de US$ 250.000 como rescate y luego redujeron el monto a US$ 200.000. Sin embargo, el pago no se concretó y la tarde de ayer la mujer fue rescatada en un operativo de los policías Antisecuestro.