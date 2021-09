Peatón muere tras ser embestido sobre transitada avenida

CIUDAD DEL ESTE. Un peatón murió tras ser embestido aparatosamente por un automóvil que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura del ex km 4. La víctima no pudo ser identificada porque no llevaba consigo sus documentos personales. El suceso ocurrió anoche.