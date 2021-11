Tres detenidos por asalto a concesionaria de vehículos

El allanamiento fue efectuado bajo la dirección del fiscal Alberto Torres con agente del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, en una vivienda ubicada en el Eugenio A. Garay y Bernardino Caballero de Presidente Franco.

Lea más: Asaltan concesionaria de vehículos en Ciudad del Este

Los intervinientes detuvieron al sospechoso del ser uno de los autores del asalto, identificado como Carlos Iván Núñez González (20), quien estaba en compañía de Cristian Rodrigo Insaurralde Núñez (27) y Willian Javier Manzoni (23). Estos dos últimos también quedaron detenidos por disposición fiscal.

Los intervinientes hallaron en la vivienda una pistola calibre 9 milímetros, un revólver y un rifle a presión, además de varios cartuchos de calibre 9 milímetros y 38, cinco aparatos celulares, un aparato DVR y un pedazo de marihuana.

Lea también: Cae guardia de seguridad por asalto a concesionaria de vehículos en CDE

Los intervinientes llegaron hasta la vivienda tras datos facilitados por el guardia de seguridad de la empresa de la concesionaria asaltada, Raúl Brítez González (35), quien fue detenido el pasado jueves en un allanamiento efectuado en el Km 9, lado Monday de Ciudad del Este. El mismo en el momento de la intervención cayó en varias contradicciones y tenía en su poder el celular que había denunciado como robado.

El asalto

Cuatro delincuentes fuertemente armados asaltaron el pasado miércoles la empresa Toyotoshi SA, ubicada sobre la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura del ex Km 4 en horas de la tarde.

Según la denuncia, los sujetos primeramente redujeron al guardia de seguridad, Raúl Brítez González, y se apoderaron de su arma de fuego, para luego arrinconar a los demás funcionarios y llevarse teléfonos celulares de los empleados y dinero en efectivo, cuyo monto no se precisó, pero no sería de suma millonaria, ya que no ingresaron en el sector de la bóveda.