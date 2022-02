“No es nada personal”, dice abogada que denunció a Bruna Wan

La abogada y agente de marcas Myrian Lorena Oberladstatter había presentado una denuncia contra la tienda Shopping Lion, perteneciente a Bruna Wan Kitman, a pedido de la empresa David SRL, que representa los productos de la marca Sweet Sweat.

Según la denuncia formulada en la Fiscalía de Ciudad del Este en 2018, la tienda de la empresaria Wan Kitman ofrecía en su local del microcentro y en su portal digital fajas ortopédicas falsificadas de Sweet Sweat muy por debajo del precio de mercado de los productos auténticos.

A raíz de la denuncia, el fiscal Víctor Adolfo Santander encabezó un allanamiento en el Shopping Lion, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, e incautó 30 fajas ortopédicas que posteriormente mediante pericia se confirmó que eran falsificadas.

Después, el nuevo fiscal del caso, Julio César Paredes, imputó a la “influencer” Wan Kitman y solicitó al juzgado que le prohíba salir del país.

Denuncia no tiene trasfondo personal

La abogada Oberladstatter recalcó que la denuncia no tiene un trasfondo personal contra la empresaria esteña y que, al momento de la acción, no sabían a quién pertenecía la tienda.

La agente de marcas explicó que su cliente primeramente corroboró que en el local comercial de Wan Kitman se vendían las fajas falsificadas antes de presentar la denuncia.

“La denuncia no fue por maldad ni envidia. La ley exige que se denuncie cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho punible. Fue esa la recomendación al cliente, que invirtió mucho dinero para tener la representación de la marca”, remarcó Oberladstatter.

El fiscal Paredes solicitó a la jueza Alba Meza Ávalos un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.

Según la abogada Oberladstatter, en la investigación también se debe aclarar quién fue el proveedor de las fajas falsificadas, ya que también incurre en responsabilidades por transgresión de la ley de marcas.

“Estoy pasando un momento muy difícil”

Intentamos localizar a la empresaria Bruna Wan Kitman en su tienda de Ciudad del Este, pero no la encontramos. No obstante, nuestra redacción está abierta si desea hablar.

En las redes sociales, la “influencer” prosigue con sus cotidianas interacciones con sus 282.000 seguidores en Instagram e indirectamente se pronunció con respecto al proceso que enfrenta.

“Cuando reconoces que tu paz vale mucho más que cualquier desgaste, aprendes a no permitirte enfrentarse con nadie. Existen guerras que son innecesarias, tu energía buena va a brillar. Recuerda que todo vuelve de lo que emites”, dijo en un video producido.

En otro momento dijo: “Hay tantas informaciones malas sobre mí. Quiero compartir aquí con ustedes. Les cuento que no voy a decaer. Quien me conoce sabe quién soy, yo no voy a decaer y voy a seguir firme. Estoy pasando un momento muy difícil”.