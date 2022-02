Nombran a nuevo jefe de APS en Alto Paraná

A través de la resolución N° 340 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Décima Región Sanitaria fue nombrado como nuevo jefe regional de la Atención Primaria en Salud (APS), el doctor Jorge Adrián Rojas Barrios en reemplazo del doctor José Guerrero, quien presentó renuncia.

El titular saliente recordó que había asumido el cargo hace poco más de tres años, por invitación del entonces director de la Décima Región, Dr. Hugo Kunzle.

“Le pregunté si no era un problema o limitante el hecho de que yo no contaba con afiliación a ningún partido político, su respuesta fue ‘la única condición es tener ganas de trabajar’ y vaya que trabajamos, entre epidemias, pandemias, nuevas USF, construcciones, terrenos, concursos, y otros sobresaltos no previstos. Pero salimos adelante con todo y todo”, escribió en sus redes sociales.

El doctor Guerrero ahora pasa como médico de la nueva Unidad de Salud de la Familia (USF) Santa Rosa de Presidente Franco. “Al doctor Portillo (actual director de la Décima Región) y al doctor Rojas, el mayor de los éxitos y el deseo que sus respectivas gestiones sean mejores que las previas, en pro de mejorar la salud, postergada y aún en deuda con la población altoparanaense”, expresó.