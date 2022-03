Colapsado cementerio genera quejas de vecinos en Ciudad del Este

Los vecinos conformaron una comisión a fin de exigir a la Municipalidad una solución al mal olor que expiden los ataúdes depositados en los columbarios que están a escasos metros de las viviendas. Pese a ello, se construyó otro bloque de columbarios en el último espacio que quedaba en el sitio.

El camposanto se llenó hace bastante tiempo y antes de la construcción de los columbarios se realizaron sepulturas en los pasillos y en los espacios que quedaban entre los panteones, dejando en incómoda situación a los visitantes que deben caminar sobre las tumbas.

Lea más: Ciudad del Este: capturan en cementerio a supuesto autor de homicidio

Ramón Yegros, integrante de la comisión vecinal, lamentó la incómoda situación que soportan desde hace varios años, pese a los reiterados reclamos que hacen llegar a los encargados del camposanto, desde la gestión de la familia Zacarías-McLeod.

“Cuando se llenó se hicieron los columbarios; todo el día hay mal olor, pero ahora se agravó la situación porque en los últimos tiempos hay más cuerpos. Ya no podemos salir a compartir en el patio de nuestras casas. Hicimos varios reclamos, pero se tomaron con nosotros por cuestionar el manejo del cementerio”, lamentó Yegros.

Inseguridad

La falta de muralla perimetral del terreno de 7 hectáreas también favorece el ingreso de adictos y personas inescrupulosas que profanan continuamente los panteones y tumbas.

El camposanto está al lado de un asentamiento, lo que favorece aún más la marginalidad en la zona, pues el sitio es utilizado por los adictos para esconderse, aprovechando la falta de iluminación y el fácil acceso.

Trabas del Mades

El encargado del local, Alexys González, dijo que cuentan con un proyecto para la construcción de un nuevo cementerio en el km 12, lado Monday, que prevé bloques de columbarios y crematorio, pero el permiso fue denegado el año pasado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) porque la tierra no es apta. Al respecto, dijo que no se justifica el argumento porque el proyecto no contempla sepulturas bajo tierra, por lo que este año reiniciaron la gestiones.

Columbarios y muralla

En cuanto al reclamo de los vecinos, explicó que se previeron los detalles para que los nuevos columbarios que están en construcción no filtren. Asimismo, el proyecto de la construcción de la muralla está en estudio en la Junta Municipal.