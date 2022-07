Choque entre motos deja un muerto y un herido en Hernandarias

La víctima fatal está identificada como Tomás Benítez Fernández (54 años), quien se desplazaba en dirección norte al mando de una motocicleta Kenton Milestone 170, chapa 497 CBX, cuando terminó embistiendo de manera frontal contra un biciclo Kenton 110, color negro, chapa 491CBX, guiada por Francisco Portillo Javier Barrios Portillo. Este último sufrió lesiones y fue trasladado por bomberos voluntarios del barrio San Francisco hasta el Hospital Distrital local.

Los agentes policiales de la Comisaría 29ª fueron alertados por vecinos y al llegar al sitio encontraron a los accidentados tendidos en medio de la calle, uno de ellos ya sin signos vitales, mientras que las motocicletas quedaron con daños materiales a raíz del fuerte impacto.

El fiscal Alfredo Acosta Heyn convocó a efectivos policiales del Departamento de Criminalística para investigar las circunstancias del accidente, teniendo en cuenta que el impacto fue en una zona bastante oscura y no había testigos. No obstante, se sospecha que las motocicletas no tenían las luces reglamentarias.