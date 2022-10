Vecinos insisten en el traslado del penal de CDE, tras aparatosa fuga

Tres personas privadas de su libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este aprovecharon ayer el horario de visita para fugarse, tras reducir y robar a un agente penitenciario. Los tres reclusos lograron saltar sobre el muro hacia la avenida Rogelio Benítez, pero todos fueron recapturados minutos después.

Cuando los internos saltaron del muro fueron perseguidos por los agentes penitenciarios que fueron reforzados por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, que tiene su base al costado del reclusorio, y protagonizaron una persecución con balaceras, lo que generó pánico entre los vecinos del lugar.

Además de los comercios, bares y restaurantes, sobre la avenida Rogelio Benítez están ubicados colegios, universidades, viviendas y edificios residenciales, por lo que los vecinos del barrio Boquerón insisten en la necesidad de apurar la mudanza del penal.

“Pasamos unos minutos de terror, toda la correría y balacera causó zozobra en la ciudadanía local. Este nuevo hecho constituya algo grave que refuerza el fundamento de la necesidad del traslado total y definitivo de la penitenciaría”, manifestó Felipe Faraone, un comerciante del citado barrio.

Faraone dijo, además, que enviaron varias notas a las autoridades y recibieron la promesa de que la mudanza se concretará en lo que resta del año. “No es un tema menor, no nos vamos a cansar porque esto no puede continuar, no da para más”, añadió.

Los vecinos relataron que durante la persecución de ayer se escucharon varios disparos por lo que afirman que pudo haber terminado en una tragedia.

Son del PCC

Los tres fugados de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y luego recapturados son miembros de la banda criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC). Fueron identificados como: Bartolo Antonio Ozuna, procesado por robo y tentativa de homicidio; Walter Darío Ayala, recluido por robo agravado y homicidio y José Rodrigo Dos Santos Macia, procesado por robo agravado.

Los tres internos fueron trasladados a otra penitenciaría por disposición del Ministerio de Justicia, en la mañana de este lunes.