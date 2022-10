Tesãi debilita servicio social que presta en Presidente Franco

Autoridades municipales, parlamentarias y ciudadanos se movilizaron rápidamente en el Hospital Distrital de Presidente Franco luego de que se haya propagado la información de que la Fundación Tesãi, que brinda servicios médicos a través de una asistencia social, supuestamente se estaría retirando de la ciudad.

El intendente Roque Godoy (PLRA) refirió que la situación tomó por sorpresa a todos, ya que no fueron informados sobre la situación. Agregó que la fundación tiene una presencia muy importante en la comunidad desde el 2009, año en que empezaron a prestar servicios en el hospital y que actualmente se distribuye en personal de blanco y administrativo.

Criticó la decisión y mencionó que se trataría de una cuestión política. “A mí nadie me avisó, me parece una falta de respeto teniendo en cuenta que tenemos que ponernos de acuerdo los que colaboramos con la salud pública para ver qué vamos a hacer, no se puede unilateralmente y por politiquería retirar un servicio tan importante”.

El jefe comunal sostuvo que no permitirán que ningún servicio de este hospital se vea debilitado y que el retiro de los servicios coincide con actividades de “campaña política”.

Si bien no expuso nombres, dio a entender que su mención es hacia el presidente Mario Abdo Benítez, quien ayer viernes inauguró nuevos puestos de salud en Alto Paraná acompañado de precandidatos del Partido Colorado.

En cuanto a los servicios específicos que se van, se supo que la oficina de Servicio Social de Tesãi se cierra y se traslada al Policlínico “Tesãi’i”, situado en el Área 4 de Ciudad del Este. Asimismo se retiran los rubros médicos de las especialidades de urología, gastroenterología y cardiología.

Aseguran que el servicio social no se irá de Presidente Franco

A su turno, Hilian Lovera, responsable del área de Servicio Social, manifestó que la fundación no dejará de prestar asistencia a pacientes de escasos recursos y que con este cambio lo que se busca es ampliar las atenciones.

“Hoy tenemos profesionales en el convenio que están prácticamente sin funciones o están superpuestos, eso también es un robo a la ciudadanía y la fundación no va a caer en ese error. Al habilitarse “Tesãi’i” se va a ampliar lo que es el convenio social, este servicio no se está yendo de Presidente Franco, eso les quiero aclarar”, indicó.

Añadió que quedan médicos de guardia que no tienen superposiciones en el sector de Urgencias y todos los enfermeros. “Nosotros no estamos tocando nada que le perjudique al hospital”, acotó.

Por otra parte, dijo que en el hospital trabajan con muchas restricciones y que sin apertura tampoco pueden hacer mucho, a la vez de mencionar que el personal dependiente de Tesãi es muy maltratado por el equipo del nosocomio.

Reabren “Tesãi’i”

Durante su jornada de gobierno en Alto Paraná, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la habilitación del Centro Ambulatorio de Atención Básica, mejor conocido como Policlínico “Tesãi’i”, lo que contribuirá al fortalecimiento del sistema sanitario de esta zona del país.

En una primera etapa, este puesto sanitario que estará a cargo de la Fundación Tesãi, eje social de Itaipú, dispondrá de seis consultorios para la atención a sectores más vulnerables.