Prórroga para balances de impuestos y patentes, en Ciudad del Este

Tras una reunión entre las autoridades municipales y representantes de contadores se acordó ampliar el plazo para presentar los balances para el pago de impuestos profesionales y patentes comerciales para el ejercicio 2023 que vence este lunes, en Ciudad del Este.

La primera etapa se tendrá una prórroga de 1 al 15 de noviembre para la presentación de documentos físicos y del 16 al 30 de noviembre para el formato virtual, disposición que fue oficializada durante la reunión de hoy.

Como varias empresas y los profesionales están trabajando en modo virtual hace varios meses, al punto que hoy día todo se realiza en presentación virtual, hasta los pagos.

El director de Recaudaciones, Juan Guzmán resaltó que existe una buena predisposición de las partes y que los profesionales son los que llevan de buena manera la presentación de los documentos, como representantes de las empresas instaladas en el municipio.

No obstante, los profesionales no están conformes con el nuevo requisito para la presentación del balance, que consiste en el pago previo de impuesto inmobiliario. Esto considerando que muchos ocupan locales alquilados y no acceden al comprobante de pago.

Luis Gilberto Ruiz Díaz Ledesma, quien asistió a la reunión en representación del Colegio de Contadores del Paraguay, filial Alto Paraná, explicó como gremio han planteado la inquietud sobre el nuevo requisito. Dijo además que están en un diálogo permanente con el Gobierno municipal y esperan un buen resultado.