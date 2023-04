Denuncian a intendente por omisión de auxilio en caso de mujer que dio a luz en un taxi

La fiscalía zonal de Minga Porã recibió una denuncia contra el intendente de San Alberto, Carlos Alberto Ramírez López (ANR), por el supuesto hecho punible de omisión de auxilio, del que fue víctima la joven Aida Florentín (19). La mujer terminó dando a luz en un taxi al no ser atendida en el Puesto de Salud de San Alberto.

La pareja conformada por Erondito Candia y Aída Florentín, residentes en el municipio de San Alberto, había llegado de urgencia en horas de la madrugada del lunes al Puesto de Salud. La mujer, que estaba en el último tramo de gestación, se encontraba en trabajo de parto.

Sin embargo, según la denuncia, la mujer no pudo ser asistida ya que en ese momento no se encontraba ningún médico de guardia, solo una enfermera, quien les recomendó que recurran a otro centro asistencial. La parturienta tuvo que ser trasladada en taxi hasta el Hospital Distrital de Hernandarias porque la ambulancia no contaba con chofer.

El trayecto es de aproximadamente 70 kilómetros y teniendo en cuenta el tiempo que conllevó llegar a destino, el bebé nació por el camino, en la zona del cruce Santa Fe. El padre recibió al recién nacido y lo arropó con una frazada, mientras llegaban al hospital hernandariense.

Tras la inspección médica se corroboró que la criatura gozaba de buena salud, así como la madre. Posteriormente, Candia se comunicó con el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Arturo Portillo, para comentarle sobre lo ocurrido y contó que este le manifestó que el puesto sanitario atiende de 07:00 a 15:00.

Agregó que de 07:00 a 15:00 el funcionamiento está a cargo del Consejo Local de Salud, que es la encargada de proveer medicamentos y profesionales de blanco en este horario. El titular es el intendente Carlos Ramírez.

Puesto de salud solo está habilitado para primeros auxilios, alega intendente

Al respecto, contactamos con el jefe comunal para conocer su versión. Dijo que de acuerdo al informe que recibió del director del Puesto de Salud, doctor Javier Brítez, en el momento en que llegó la embarazada había médico de guardia. En cuanto a la ambulancia de la Municipalidad, indicó que estaba trasladando un paciente a Ciudad del Este.

Añadió que otra ambulancia -que es del Ministerio de Salud- estaba en el puesto sanitario, pero que su uso es solo de 07:00 a 15:00. Dijo también que si bien había profesionales en ese momento, el centro asistencial no está habilitado para realizar partos, ya que solo está en condiciones de brindar primeros auxilios.